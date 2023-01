Giải Golf Swing for the Children’s Tet 2023 quyên góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ trẻ em nghèo

Ngày 11/01/2023, giải Golf từ thiện thường niên Swing for the Children’s Tet 2023 được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham dự hào hứng của hơn 140 golf thủ tại sân Golf Long Biên, Hà Nội. Sự kiện đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng ủng hộ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Tại sự kiện, trưởng ban tổ chức giải, ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Relax chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng, hơi ấm từ những trái tim nhân hậu và sự nhiệt huyết từ những hành động sẻ chia cụ thể sẽ góp phần làm vơi đi những vất vả, nhọc nhằn và tiếp tục truyền lửa tới các em nhỏ kém may mắn để các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống và nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn.”

Trải qua 5 mùa giải thành công, giải Golf từ thiện Swing for the Children’s Tet đã trở thành sân chơi nhân văn, ý nghĩa, thu hút cộng đồng Golfer hảo tâm tham gia với tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, sẻ chia cùng xã hội. Suốt 5 mùa giải vừa qua, đã có hàng chục tỷ đồng được các Golfer hảo tâm, các mạnh thường quân và nhà tài trợ quyên góp để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn và những trẻ em nghèo có những mùa Tết ấm áp, vẹn tròn.

“Chúng tôi thực sự hạnh phúc và tự hào được tiếp tục đồng hành và gắn kết bền bỉ với tất cả các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, những nhà hảo tâm và các golfer với những cam kết mạnh mẽ hơn nữa vì sự phát triển của giải Golf Swing for the Children’s Tet trong thời gian qua và cả chặng đường dài sắp tới”, ông Bình nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cen Group cũng gửi lời cảm ơn tới các Golfer, các mạnh thường quân và nhà tài trợ cũng như sự đồng hành của 3 quỹ từ thiện: UBND tỉnh Phú Thọ, Hội bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật TP. Hà Nội, Quỹ Những tấm lòng Nhân Ái đã tạo nên cầu nối yêu thương, sẻ chia tới những mảnh đời khó khăn và mang Tết ấm về cho các em nhỏ kém may mắn có một mùa xuân ấm ấp, hạnh phúc.

Tại buổi Gala trao giải tối ngày 11/01/2023, đại diện Ban tổ chức đã trao cho đại diện Hội bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật TP. Hà Nội 300 triệu đồng; UBND tỉnh Phú Thọ 300 triệu đồng; Quỹ Những tấm lòng Nhân ái 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện cho các trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn tại vùng cao và các em nhỏ mồ côi kém may mắn trên khắp cả nước.

Trong các mùa giải gần đây, số lượng golf thủ đăng ký tham gia giải luôn vượt xa so với dự kiến. Các golf thủ chia sẻ rằng, họ biết đến Giải golf từ thiện Golf Swing for the Children’s Tet 2023 với ý nghĩa cao đẹp, họ tham gia chơi không phải vì giải thưởng, mà vì ý nghĩa nhân văn hỗ trợ những trẻ em kém may mắn. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, là hoạt động xã hội nên được duy trì và lan tỏa hơn nữa.

Tính từ mùa giải đầu tiên vào năm 2017 đến nay giải golf này đã thu hút hàng nghìn lượt golfer tham gia. Số tiền quyên góp từ giải đấu qua các năm đã được sử dụng vào nhiều chương trình từ thiện, xã hội thiết thực như: trao học bổng dành cho học sinh, hỗ trợ mổ tim, cứu trợ miền Trung lũ lụt; xây nhà tình nghĩa, xây trường và hỗ trợ bà con trong đại dịch COVID-19….

Giải Golf từ thiện diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, các golfer tham dự giải đã có một ngày thi đấu vô cùng hào hứng. Vượt qua hơn 140 golfer để về đích chung cuộc với thành tích 74 gậy ấn tượng, golfer Phạm Lê Cường đã xuất sắc trở thành nhà vô địch giải, cùng với hàng loạt những giải thưởng giá trị được trao cho các golfer xuất sắc nhất các bảng.

Cùng với đó, 13 giải chính và 7 giải kỹ thuật đã lần lượt được trao cho những golfer xuất sắc:

Giải Vô Địch - BEST GROSS: Golfer Phạm Lê Cường

Giải Nhất các bảng:

- Giải Nhất - Champion - Bảng A: Golfer Đặng Vũ Hạnh

- Giải Nhất - Champion - Bảng B: Golfer Hoàng Đức Thuận

- Giải Nhất - Champion - Bảng C: Golfer Nguyễn Bạch Dương

- Giải Nhất - Champion - Bảng Ladies: Golfer Trần Thị Thắm

Giải Nhì các bảng:

- Giải Nhì - 1st Runner up - Bảng A: Golfer Nguyễn Xuân Cường

- Giải Nhì - 1st Runner up - Bảng B: Golfer Phạm Hải Nam

- Giải Nhì - 1st Runner up - Bảng C: Golfer Nguyễn Anh Tuấn

- Giải Nhì - 1st Runner up - Bảng Ladies: Golfer Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Giải Ba các bảng:

- Giải Ba - 2nd Runner up - Bảng A: Golfer An Tú

- Giải Ba - 2nd Runner up - Bảng B: Golfer Đặng Minh Anh

- Giải Ba - 2nd Runner up - Bảng C: Golfer Trương Đinh Hải

- Giải Ba - 2nd Runner up - Bảng Ladies: Golfer Hà Thị Hải Yến

Giải kĩ thuật:

- Giải Nearest to the Line: Golfer Nguyễn Việt Anh

- Giải Longest Drive: Golfer Đặng Thị Hồng Nhung – Ngọc Văn Thực

- Giải Nearest to the Pin: Golfer Đỗ Quý Dũng – Vũ Đức Long – Đào Phương Thảo – Nguyễn Trung Kiên

Giải Golf từ thiện Swing for the Children's Tet 2023 trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các mạnh thường quân và các golfer, đã tiếp nối sứ mệnh đưa những trái tim nhân ái cùng san sẻ và yêu thương tới các em nhỏ kém may mắn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ hiện đang đồng hành cùng giải golf từ thiện Swing for the Children’s Tet 2023:

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên - Sân golf Long Biên

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land

Tập đoàn Thể Thao Động Lực

Công ty TNHH Giải pháp Điều hoà Nhật Nam

Cen X Space

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín

Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf FLC BISCOM

Thương hiệu Thời trang Balenga

Thương hiệu 𝐈𝐁𝐈𝐄𝐑𝐎

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

Công ty TNHH TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ - Cenhomes.vn

Công ty CP Dịch vụ Golf và Lữ hành Thế Kỷ

Thương hiệu Cigar 1987

Tập đoàn Sunhouse

Hiệp Hội Golf Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bách Việt

Công ty Cổ phần Truyền thông ALO (Alo Media)