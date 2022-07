Giá xăng dầu giảm, ngư dân miền Tây vẫn vừa mừng, vừa lo

TPO - Dù VN-Index mở cửa phiên sáng đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng những nhịp điều chỉnh nhanh chóng diễn ra sau đó, chỉ số giằng co mạnh. VN-Index không giữ được đà tăng, đóng cửa lùi về dưới tham chiếu, khi nhóm VN30 gia tăng áp lực lên thị trường.

TPO - Chiều 22/7, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, công an thành phố phối hợp công an quận Ninh Kiều đang điều tra nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ tử vong trong thang máy, xảy ra tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.