Giá USD tự do đột ngột tăng mạnh

TPO - Ngày 11/3, giá USD trên thị trường tự do đột ngột tăng mạnh. Giá mua vào USD trên thị trường tự do khoảng 25.500 đồng, tăng khoảng 50 đồng/USD so với hôm qua. Giá bán ra tăng khoảng 150 đồng lên 25.700 đồng/USD, mức cao kỷ lục.