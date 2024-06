Giá USD tăng cao nhất từ trước nay

TPO - Hôm nay (27/6), giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh, vượt mốc 26.000 đồng/USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do tại Hà Nội hôm nay báo giá USD 25.950 - 26.030 đồng/USD mua vào - bán ra, tăng 70 đồng so với hôm qua. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá USD bán ra trên thị trường chợ đen đã bỏ xa vùng đỉnh cũ trên 25.800 đồng/USD lập hồi tháng 4.

Các chuyên gia cho hay, giá USD tự do tăng mạnh gần đây do ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng do nhu cầu gom USD để lậu nhập vàng do giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá USD ở các ngân hàng thương mại ổn định những ngày qua. Nếu so với mức đỉnh quanh vùng 25.500 đồng/USD hồi giữa tháng 4, giá USD trong ngân hàng hiện đã hạ nhiệt.

Tỷ giá trung tâm ngày 27/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.264 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.477 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.050 đồng/USD. Còn tỷ giá mua - bán vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì trong phạm vi 23.400-25.450 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá mua vào USD tăng - giảm trong biên độ hẹp. Giá USD bán ra được nâng lên mức kịch trần. Ngân hàng Vietcombank giao dịch USD 25.227-25.477 đồng/USD mua vào - bán ra.

VietinBank mua - bán USD ở mức 25.257 - 25.477 đồng/USD; Techcombank giao dịch 25.241-25.477 đồng/USD.

Trong báo cáo thị trường của Khối Thị Trường Tài Chính của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mới đây cho biết, nhu cầu ngoại tệ trên thị trường tăng mạnh vào thời điểm cuối tháng 6 cùng với hiệu ứng tâm lý từ đà tăng của đồng USD trên thị trường thế giới, khiến tỷ giá duy trì đà tăng rõ nét hơn sau khi tương đối ổn định vào 2 tuần trước đó.

Trước đó, từ ngày 19/4, trong bối cảnh tỷ giá liên tục tăng nóng, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo bán ngoại tệ can thiệp nhằm bình ổn thị trường.

Theo ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, đây là biện pháp mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.

Nhìn lại quá khứ, đợt gần nhất Ngân hàng Nhà nước phải bán ngoại tệ can thiệp diễn ra vào đầu quý 2/2022, nhằm ổn định thị trường ngoại tệ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, gây sức ép cho đồng VNĐ.

Theo thống kê của giới phân tích, trong 9 tháng đầu năm 2022 với tâm điểm là quý 3/2022, lượng ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra can thiệp thị trường đã vượt ngưỡng 20 tỷ USD, tương đương hơn 20% tổng dự trữ ngoại hối vào cuối năm 2021.

Ngoài biện pháp can thiệp bằng bán ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước còn áp dụng việc phát hành tín phiếu và tăng lãi suất trúng thầu để hạ nhiệt tỷ giá.

Chia sẻ về diễn biến tăng "nóng" của giá USD trên thị trường tự do, ông Đinh Đức Quang - Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh tiền tệ - Ngân hàng UOB Việt Nam, đánh giá khối lượng giao dịch trên thị trường tự do là rất nhỏ trong tổng thể hoạt động của thị trường ngoại hối trong nước.

Theo ông Quang, gần như toàn bộ giao dịch phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu, vay trả nợ nước ngoài, đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp và các giao dịch hợp pháp của cá nhân như du học, du lịch, kiều hối… đều diễn ra trên kênh giao dịch ngân hàng. Vì thế, các biến động lớn hơn nếu có từ thị trường tự do không phải là yếu tố trọng yếu có thể gây áp lực lên sự ổn định của thị trường.