Giá thuê đất khu công nghiệp dự kiến tiếp tục tăng

TPO - Trong 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng 5-9%/năm ở miền Bắc và 3-7%/năm ở miền Nam, nhiều chuyên gia cho rằng phân khúc này không chỉ là điểm sáng mà còn đóng vai trò chủ đạo dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam hồi phục thời gian tới.

Giá thuê đất khu công nghiệp dự kiến liên tục tăng

Thông tin từ CBRE cho biết, trong năm 2023 mặc dù nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn nhưng bất động sản (BĐS) công nghiệp vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Về thị trường đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy tại các thị trường cấp 1 được giữ ở ngưỡng khả quan. Các nhà sản xuất từ các ngành công nghiệp và quốc gia khác nhau vẫn tiếp tục mở rộng mạnh mẽ ở cả hai khu vực phía Bắc và phía Nam. Điều này cho thấy sự phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực, cho thấy xu hướng tích cực đối với thị trường công nghiệp Việt Nam.

Khu vực phía Bắc ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 81%, trong khi khu vực phía Nam đạt 92%. Đáng chú ý, diện tích hấp thụ tại thị trường miền Bắc đạt mức cao nhất trong năm năm qua, vượt 800 ha, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường miền Nam, do quỹ đất công nghiệp tương đối hạn chế, có diện tích hấp thụ thấp hơn 32% so với cùng kỳ năm trước đạt khoảng 500 ha.

Bên cạnh các nhà sản xuất về điện tử, ô tô và phụ kiện, các khách thuê từ những ngành mới nổi về công nghệ cao như sản xuất xe điện, bán dẫn hay vật liệu xanh cũng cho thấy sự quan tâm tới Việt Nam.

Thị trường nhà kho và nhà xưởng xây sẵn cũng đã có một năm 3 nhộn nhịp. Khu vực phía Bắc ghi nhận nguồn cung mới đi vào hoạt động cao nhất từ trước đến nay, với tổng cộng 770.000 m2 kho xưởng/xây sẵn mới. Ở miền Nam, lượng nguồn cung mới cũng đạt ngưỡng tương đương khu vực phía Bắc, mặc dù vậy, đây là ngưỡng thấp hơn so với ba năm trước đó.

Tại các thị trường cấp 1 miền Bắc, giá thuê nhà kho xây sẵn duy trì ổn định so với năm ngoái ở mức 4,6 USD/m2/tháng. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt trung bình 4,8 USD/m2/tháng, tăng 3,9% theo năm. Sự tăng trưởng về giá thuê nhà xưởng xây sẵn là nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ và các dự án mới có vị trí tốt.

Tại thị trường miền Nam, giá thuê nhà kho xây sẵn hiện ở mức 4,6 USD/m2/tháng, tăng 4,7% theo năm. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn tại khu vực này ở mức 4,9 USD/m2/tháng, tăng 2,3% theo năm. Mức giá thuê trung bình tăng lên do các dự án tiêu chuẩn cao mới tại TP HCM và Long An hoàn thiện và đi vào hoạt động trong năm.

Cả hai thị trường phía Bắc và phía Nam đều ghi nhận diện tích hấp thụ ở mức khả quan. Mặc dù nguồn cung tăng, nhưng tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn vẫn ổn định ở mức 86% ở miền Bắc và tăng nhẹ lên 85% ở miền Nam. Tỷ lệ lấp đầy của nhà kho xây sẵn ở miền Bắc là 76%, giảm 6% theo năm, trong khi tỷ lệ này vẫn ổn định ở miền Nam. Đáng chú ý, diện tích hấp thụ tại khu vực miền Nam trong nửa cuối năm 2023 cao gấp 3,8 lần so với nửa đầu năm, nhờ những điều chỉnh tích cực trong chính sách của chủ đầu tư.

Trong 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng 5-9%/năm ở miền Bắc và 3-7%/năm ở miền Nam. Nhu cầu tích cực từ các nhóm ngành công nghiệp và quốc tịch khác nhau giúp thúc đẩy tăng trưởng giá thuê ở nhiều địa phương. Trong khi đó, giá thuê của nhà kho/nhà xưởng xây sẵn được dự báo sẽ tăng nhẹ từ 1% - 4%/năm trong ba năm tới.

BĐS công nghiệp là điểm sáng dẫn dắt thị trường

Năm 2023, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và công nghiệp xe điện đã bắt đầu đầu tư vào Việt Nam. Với sự định hướng của các tỉnh thành và sự quan tâm của các doanh nghiệp ngày càng tăng vào các ngành công nghiệp công nghệ cao và bền vững, dự đoán rằng các ngành công nghiệp này sẽ thúc đẩy nhu cầu trong tương lai.

Chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội chia sẻ: “Trong một năm nền kinh tế và thị trường BĐS gặp nhiều thách thức, BĐS công nghiệp có thể coi là một điểm sáng. Với việc Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác sâu rộng với các nền kinh tế lớn, cơ hội sẽ tiếp tục đến với mảng BĐS này. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần tích cực chuẩn bị về hạ tầng, nguồn lực con người và sản phẩm công nghiệp chất lượng nhằm tận dụng tối đa cơ hội này”.

Trước đó, dự báo thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2024, bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield, cho rằng thị trường BĐS sẽ dễ thở hơn vào cuối năm 2024.

Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia đều lạc quan và kỳ vọng vào mức tăng trưởng tốt của phân khúc BĐS công nghiệp trong năm 2024 và cho rằng phân khúc này không chỉ là điểm sáng mà còn đóng vai trò chủ đạo dẫn dắt thị trường BĐS Việt Nam hồi phục thời gian tới.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/12/2023, tổng FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022. Đây là mức giải ngân kỷ lục từ trước tới nay. Trong tổng vốn đăng ký, số vốn đăng ký mới đạt gần 20,19 tỷ USD, tăng 62,2% so với cùng kỳ; số dự án đăng ký mới cũng đạt 3.188 dự án, tăng 56,6%. Như vậy, cả dự án mới và vốn đăng ký mới đều tăng mạnh. Đây là một điểm rất đáng ghi nhận. Những yếu tố vĩ mô này tác động tích cực đến thị trường bất động sản công nghiệp. Bởi, với lượng lớn vốn FDI lớn đổ vào Việt Nam tiếp tục gia tăng thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có nhu cầu cao về mặt bằng sản xuất, kho bãi để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đây là nguồn cầu và chỉ ghi nhận sự gia tăng chứ không hề sụt giảm trong suốt thời gian qua.