Giá thuê chung cư tại Hà Nội và TP HCM chạm ngưỡng mới

TPO - Giá cho thuê trung bình của căn hộ chung cư ở TP HCM và Hà Nội tăng lần lượt là 4% và 8% so với năm 2022, và hiện đã chạm ngưỡng mới so với thời kì trước do nhu cầu tăng mạnh.

Dữ liệu mới của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 1/2023, nhu cầu tìm thuê BĐS toàn quốc đã tăng 101% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lượng tin đăng cho thuê BĐS lại giảm nhẹ 4%. Tại thị trường TP HCM, lượt quan tâm tăng ở tất cả các loại hình bất động sản (BĐS) cho thuê, trong đó tăng mạnh nhất là chung cư (tăng 157%) và nhà trọ (tăng 107%). Còn ở Hà Nội, nhu cầu thuê chung cư và nhà trọ cũng dẫn dắt thị trường với lượt tìm thuê tăng lần lượt 112% và 38%. Phát triển cùng chiều với nhu cầu, trong tháng đầu năm 2023, giá thuê trung bình của căn hộ chung cư ở TP HCM và Hà Nội cũng tăng lần lượt là 4% và 8% so với năm 2022, và qua khảo sát hiện mức giá cho thuê trung bình rơi vào khoảng 13 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mặt bằng giá cho thuê nhà trọ ở TP HCM đã tăng 18%, Hà Nội tăng hơn 33%. Số liệu báo cáo tình hình thị trường BĐS, nhà ở được Bộ Xây dựng công bố mới đây cho thấy, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng văn phòng cho thuê ở khu vực trung tâm Hà Nội vượt mức 90%, những mặt bằng mới, chất lượng cao tỷ lệ đạt 100%, như vậy thời điểm hiện tại nhu cầu thuê mặt bằng "hạng sang" đã vượt nguồn cung. Do nhu cầu cao nên giá thuê cũng tăng, theo đó: Quý IV/2022, giá thuê văn phòng hạng A đạt 30 USD/m2/tháng; bên cạnh đó, nhờ có thêm nguồn cung mới chất lượng cao, giá thuê các tòa nhà hạng B cũng ghi nhận mức tăng 0,9% so với quý trước, đạt 15,2 USD/m2/tháng. Đến thời điểm hiện tại, giá cho thuê mặt bằng văn phòng đã tăng thêm khoảng 10% so với đầu năm 2022, do tỷ lệ lấp đầy tòa nhà hạng A khu vực trung tâm đã đạt đủ, nên xu hướng dịch chuyển địa điểm thuê sang các tòa nhà hạng B, C ra ngoài khu vực trung tâm vẫn diễn ra, nhưng không rõ rệt như thời điểm 2020 – 2021. Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam thì nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá này là do nhiều khách hàng chưa có đủ tiền mua nhà nên sẽ đi thuê, hoặc một số nhóm đi thuê rồi cho thuê lại phục vụ du lịch trong nước. Còn một số đơn vị thu gọn mô hình làm việc trong năm 2022 thì ở năm 2023 họ quay lại thị trường chung cư thuê những mặt bằng với diện tích nhỏ từ 50 - 70 m2 ở các trung tâm để làm việc. Đồng thời, xu hướng đô thị hoá ngày càng cao nên dân nhập cư vào trung tâm nhiều dẫn đến nhu cầu thuê chung cư, nhà trọ cũng gia tăng và thị trường cho thuê trở nên sôi động hơn thời điểm trước. Phó Giám đốc Dịch vụ văn phòng, Colliers (Việt Nam) Nhung Vũ nhận định, hoạt động du lịch sôi nổi trở lại là một nguyên nhân tác động đến hoạt động bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam. Quan trọng hơn là kinh tế tăng trưởng cao, lạm phát được kiểm soát đã giúp cho phân khúc BĐS bán lẻ, văn phòng cho thuê phục hồi nhanh chóng, đây là phân khúc tiềm năng cho các nhà đầu tư trong năm 2023. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều nhà đầu tư, thương hiệu lớn đang ở trạng thái thăm dò những mặt bằng có vị trí, diện tích phù hợp và chờ đợi những điều chỉnh từ thị trường, chính sách vĩ mô hỗ trợ của Nhà nước, để tiếp tục mở rộng kinh doanh. Trong khi Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội Hoàng Nguyệt Minh cho rằng, nhu cầu thuê đang gia tăng từ các đối tượng khách thuê có khả năng phục hồi nhanh chóng sau đại dịch như ngân hàng, thương mại điện tử, công nghệ thông tin... nên sắp tới thị trường sẽ tiếp tục ghi nhận nguồn cầu cao…