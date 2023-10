Giá bán tại đại lý của các mẫu xe tay ga Honda thế nào?

TPO - Bước sang tháng 10, mẫu xe Honda SH160i phiên bản thể thao có mức chênh 26,8 triệu đồng so với giá đề xuất.

Theo khảo sát trên một số đại lý ở địa bàn Hà Nội, sản phẩm xe máy tay ga Honda SH125i hiện có giá bán trong khoảng 83-98 triệu đồng tùy từng phiên bản, cao hơn mức giá niêm yết từ 9 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá đại lý của mẫu SH160i phiên bản thể thao lên tới 129 triệu đồng, cao hơn 26,81 triệu đồng so với mức đề xuất. Được biết, sản phẩm này ra mắt thị trường Việt vào đầu tháng 8 năm 2023. Honda SH 160i dùng động cơ có dung tích 156,9 phân khối, sản sinh công suất 16,6 mã lực và mô-men xoắn 14,8 Nm.

Trong khi đó, giá bán hiện tại của Honda Vision tại đại lý đã có sự giảm mạnh so với hồi đầu tháng 9. Cụ thể, các cửa hàng bán lẻ xe Honda ghi nhận mức giảm khoảng 500.000 - 1,5 triệu đồng đối với tất cả các phiên bản Vision tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và thể thao.

Theo nhân viên tại một cửa hàng Honda HEAD tại quận Hoàng Mai, xe tay ga Vision tại đây có giá 32 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn, 34 triệu đồng với bản cao cấp, 35,5 triệu đồng với bản đặc biệt và 38 triệu đồng với bản thể thao (phiên bản đắt nhất). Mức giá này chưa bao gồm các loại phí.

Vì vậy, mức chênh lệch hiện tại giữa giá đại lý và giá đề xuất dao động trong khoảng từ 500.000 - 1,7 triệu đồng.

Phiên bản Cổ điển của Vision đang gây chú ý hiện nay có 2 tùy chọn màu sơn bao gồm vàng đen bạc hoặc xanh đen bạc, giá bán từ 37,29 triệu đồng, cao hơn giá bán đề xuất gần 1 triệu đồng. Ở sản phẩm này, thân xe có bộ tem mới với thiết kế tinh tế cùng logo 3D, góp phần tạo nên nét đặc trưng và hiện đại của sản phẩm này.

Ngoài ra, Honda SH Mode hiện cao hơn giá đề xuất khoảng 4-13 triệu đồng theo tùy từng phiên bản. Đối với xe tay ga thể thao Vario, mức chênh lên tới 5 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, Honda Air Blade đang có giá đại lý thấp hơn mức đề xuất. Cụ thể, tại các cửa hàng HEAD, giá xe Air Blade 125 CBS 2023 bản tiêu chuẩn và đặc biệt có giá đại lý lần lượt 40,5 và 41,5 triệu đồng, giảm so với giá đề xuất khoảng 1-2 triệu đồng. Đồng thời, Air Blade 160 ABS 2023 bản tiêu chuẩn thấp hơn giá niêm yết của Honda 600.000 đồng.

Trong tháng 08/2023, Honda Việt Nam có 157.403 xe máy bán ra thị trường, tăng 3% theo tháng nhưng giảm 20,7% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, nhu cầu thị trường xe máy tại Việt Nam dần "ấm" lên so với các tháng trước. Nhiều chuyên gia nhận định rằng đây là lí do các cửa hàng bắt đầu tăng giá bán, chênh lệch cao.