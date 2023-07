Giá bán nhiều mẫu xe máy Honda được điều chỉnh giảm

TPO - Mới đây, Honda, thương hiệu chiếm tới 80% doanh số bán xe máy tại Việt Nam đã chính thức công bố giá mới dành cho các sản phẩm có dung tích xi-lanh dưới 125cc. Đáng chú ý, mức giảm giá đạt từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng nhờ thuế giá trị gia tăng (VAT) chỉ còn 8%.

Nghị định 44/2023/NĐ-CP mới được ban hành vào ngày 30/6/2023 nêu rõ áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 8%, thay vì 10% như trước đây. Chính sách này cũng áp dụng cho các mẫu xe có dung tích động cơ nhỏ hơn 125cc, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Ngay lập tức, Honda Việt Nam cũng công bố bảng giá cập nhật dành cho những mẫu xe máy trong diện giảm 2% thuế VAT. Điều này giúp giá đề xuất của các sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản giảm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Tổng cộng có tới 10 mẫu xe và 30 phiên bản được giảm giá trong nửa năm tới, với giá bán có số lẻ do được trừ 2% thuế VAT. Đáng chú ý, Wave Alpha có mức giảm thấp nhất, thấp hơn trước đây khoảng 330.000 đồng, xuống còn ở mức 17,86 - 18,45 triệu đồng.

Ngược lại, mẫu xe có mức giảm giá đề xuất cao nhất trong dịp này của Honda là Super Cub phiên bản Đặc biệt. Hiện nay, giá mẫu xe dưới 125cc đắt nhất của Honda hiện nay ở mức 87,27 triệu đồng, thấp hơn trước đây tới 1,62 triệu đồng.

Thông qua khảo sát thực tế, giá đại lý của nhiều sản phẩm nổi bật tại một số Head ở Hà Nội vẫn đạt số tiền chênh đáng kể so với giá đề xuất. Điển hình, mẫu Honda Vision bản Thể thao màu xám mới, sản xuất năm 2023 hiện có giá tại cửa hàng 38,2 triệu đồng, chênh gần 2 triệu đồng.

Đặc biệt, do đã ngừng sản xuất, Vision phiên bản Cá tính hiện đạt mức giá 42,8 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất của bản cao cấp nhất của Vision 6 triệu đồng.

Cùng với đó, mẫu xe SH 125i Tiêu chuẩn chênh khoảng vài trăm nghìn đồng. Do không thuộc diện được ưu đãi VAT của Chính phủ, các phiên bản Sh 160i có giá đại lý cao hơn khoảng 5 triệu đồng so với giá đề xuất.

Trong các mẫu xe tay ga, hiện có sản phẩm phổ biến Lead có giá đại lý thấp hơn giá đề xuất khoảng 1 triệu đồng.

Tại thị trường xe máy trong nước năm 2023, giá của nhiều mẫu xe máy "hạ nhiệt" do một số nhà sản xuất cải thiện nguồn cung khi so với năm ngoái. Tuy nhiên, đối với những mẫu xe hút khách như Vision hay SH, chúng vẫn "bơi ngược dòng", chênh cao so với mức đề xuất của Honda Việt Nam.