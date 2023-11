Gần 19 năm trong hành trình 70 năm

TP - “Chú đang hiện trường à? Đọc nhanh diễn biến về đây, TPO phá trang, làm trực tiếp…”. Chiều 11/5/2005, tôi đang ở hiện trường vụ đối tượng dùng súng khống chế con tin tại Hà Đông, giọng Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Nam gấp gáp qua điện thoại…

“Trận đánh” lớn đầu tiên của báo điện tử Tiền Phong

Thời điểm này, báo Tiền Phong điện tử (gọi tắt là TPO) vừa ra mắt bạn đọc được hơn 4 tháng. Không thể so được với các báo điện tử đầu tiên như VNExpress, VietNamNet… nhưng TPO cũng thuộc lớp đầu của các báo điện tử ở Việt Nam, nhất là với những báo đi lên từ báo giấy. Với lứa đang làm báo giấy như chúng tôi, báo điện tử vẫn còn là khái niệm nhiều bỡ ngỡ…

14h chiều 11/5/2005. Quanh hiện trường số nhà 18 Phùng Hưng, Hà Đông (thời điểm đó còn là tỉnh Hà Tây cũ), dòng người hiếu kỳ kéo tới mỗi lúc một đông. Một đối tượng xông vào nhà dân cướp không thành, đã rút súng (sau này xác định là súng giả) khống chế cháu trai chủ nhà và cố thủ, đóng cửa, kéo rèm, tắt hết đèn điện trong nhà. Các lực lượng cảnh sát hình sự, đặc nhiệm Công an tỉnh Hà Tây, Công an TP Hà Nội, rồi cả lực lượng đặc nhiệm Bộ Công an… khép chặt vòng vây, gọi hàng nhưng đối tượng rất ngoan cố. Tính mạng con tin ngàn cân treo sợi tóc!

Sau cuộc điện thoại của Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Nam (bút danh Phương Đông) ít lâu, báo điện tử Tiền Phong thay đổi hoàn toàn giao diện, căng tràn trang chủ là bài tường thuật vụ khống chế con tin. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên, TPO tổ chức tường thuật một sự kiện gây chấn động, thu hút bạn đọc.

Theo từng phút giây, cuộc đấu trí giữa cảnh sát và kẻ khống chế con tin căng thẳng lên đến cao trào. Vòng ngoài là cả nghìn người dân hồi hộp theo dõi. Các phóng viên Tiền Phong, các biên tập viên TPO lần lượt được tăng cường vào hiện trường: Tùng Duy, Hữu Quang, Phạm Tuyên, Káp Thành Long, Mai Xuân Cường…

Tiệm Internet 25 phố Phùng Hưng dành hẳn 2 máy tính cấu hình cao để Hữu Quang, Phạm Tuyên cập nhật thông tin. Phát hiện báo Tiền Phong tường thuật trực tiếp, các game thủ bỏ cả chơi game, quay sang mở báo Tiền Phong điện tử theo dõi diễn biến cuộc giải cứu.

Đến khoảng 21 giờ đêm, sau nhiều giờ thương thuyết bất thành, cảnh sát quyết định đột kích. Những tiếng nổ chát chúa của lựu đạn hơi cay, những ánh chớp lóe lên từ bên trong ngôi nhà. Rất nhanh, các cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã khống chế được đối tượng, giải cứu con tin an toàn trong tiếng vỗ tay không ngớt của đám đông…

Báo Tiền Phong điện tử hoàn thành xuất sắc tường thuật diễn biến vụ giải cứu con tin đến độc giả. Ngay trong đêm, Ban Biên tập Báo quyết định trích tặng nóng 2 triệu đồng tại hiện trường cho các cán bộ chiến sỹ tham gia phá án.

Điều quan trọng hơn, một vụ việc nóng đã tạo được nhiều cảm xúc, đã bước đầu tạo phản xạ nghề nghiệp cho những người làm báo điện tử đầu tiên ở Tiền Phong. Tiếp tục đeo bám trụ sở công an, khai thác nhanh những thông tin từ lời khai ban đầu của đối tượng, sức khỏe của con tin, phát ngôn của lãnh đạo công an tỉnh… Một đêm trắng của nhóm phóng viên, biên tập viên TPO và báo giấy nhưng dường như không ai thấy mệt mỏi vì say nghề.

19 năm trong hành trình 70 năm

“Tiền Phong Online, mà đến nay mọi người vẫn gọi bằng cái tên tắt đầy yêu thương Tê Pê Ô, ra đời không phải là trong top những tờ báo điện tử đầu tiên của đất nước, nhưng cũng thuộc top đầu của làn sóng báo điện tử ở Việt Nam. Chào đời ngày 9/1/2005, Tiền Phong Online bắt đầu những công đoạn đầu tiên của việc ứng dụng công nghệ thông tin… tại tòa soạn” - những dòng hồi ức của nhà báo Nguyễn Ngọc Nam đã vắn tắt sự ra đời của Báo điện tử Tiền Phong, trong những ngày sơ khai.

Thai nghén từ năm 2004, bắt đầu chạy thử vào dịp 51 năm kỷ niệm báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên (16/11/2004) và chính thức ra mắt bạn đọc vào đúng 50 năm ngày Học sinh sinh viên Việt Nam (9/1/2005), TPO đã đồng hành với bạn đọc gần 19 năm. Bên cạnh ngày truyền thống ghi dấu báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953), đến nay ngày 9/1 hằng năm đã được Ban Biên tập, các thế hệ cán bộ, phóng viên TPO và đông đảo bạn đọc ghi nhận là sinh nhật TPO.

Cái thuở ban đầu đầy gian khó ấy, bên cạnh Trưởng ban Nguyễn Việt Hùng nay đã rời cõi tạm, lứa F1 TPO (đến nay các anh chị em TPO và cựu TPO còn gọi với tên thân thuộc này) vỏn vẹn 6 người: Lan Anh, Hữu Quang, Phạm Tuyên, Hiếu Thảo, Xuân Cường, Thu Trang. Tiếp đó là những lứa phóng viên, cộng tác viên tài năng như Káp Thành Long (sau là Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Tri thức trực tuyến - Zing.vn), Phan Kiền (nay là Viện trưởng Viện đào tạo báo chí và truyền thông, Đại học Quốc gia Hà Nội)…, đã hình thành nên những nét phác thảo đầu tiên của báo Tiền Phong điện tử.

Qua những thăng trầm, cùng với các ấn phẩm báo giấy, báo Tiền Phong điện tử ngày càng khẳng định được vị thế trong lòng bạn đọc, lọt vào Top 10 các báo điện tử ở Việt Nam, với lượng pagaview trung bình 10-12 triệu/ tuần. Báo sở hữu các kênh mạnh trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Fanpage, Tiktok…, góp phần lan tỏa nội dung, sức ảnh hưởng của báo đến đông đảo bạn đọc. Kênh Youtube của báo Tiền Phong bắt đầu đem lại doanh thu, mở ra thêm một hướng kinh doanh, tạo nguồn thu chính đáng cho tòa soạn từ việc sản xuất nội dung trên nền tảng số, nền tảng mạng xã hội.

Từ một ấn phẩm phụ thuộc gần như hoàn toàn vào báo giấy, báo Tiền Phong điện tử được Ban Biên tập xác định là trung tâm phát triển, không ngừng đầu tư con người, trang thiết bị, trường quay… Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, Báo Tiền Phong điện tử không ngừng đổi mới, cải tiến hệ thống quản trị nội dung, tích hợp các kỹ năng làm báo hiện đại, cho ra mắt bạn đọc các sản phẩm báo chí mới như infographic, longform, megastory, các bản tin truyền hình, livestream trực tiếp các sự kiện…

Các cuộc giao lưu trực tuyến, phỏng vấn trực tiếp, các cuộc tọa đàm, hội thảo… liên tục được tổ chức trực tuyến trên TPO cùng các nền tảng mạng xã hội, ngày càng nâng tầm quy mô, có độ lan tỏa mạnh mẽ. Gây xúc động mạnh với đông đảo bạn đọc phải kể đến cuộc tọa đàm trực tuyến về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được tổ chức ngay sau ngày Đại tướng từ trần, với sự tham gia của nhiều tướng lĩnh, học giả uy tín. Rồi các cuộc đối thoại của Thủ tướng với đoàn viên thanh niên, đối thoại của Ban Bí thư Trung ương Đoàn với tuổi trẻ trong và ngoài nước, các diễn đàn, hoạt động lớn của Báo như “Điều em muốn nói”, “Nâng bước thủ khoa”, “Ánh lửa từ trái tim”…

Trong các hoạt động, chiến dịch truyền thông lớn, thường niên của Đoàn, của báo Tiền Phong như Chủ nhật Đỏ, Siêu Cup, Bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Giải Golf quốc gia, Giải Việt dã và bán marathon Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam…, báo Tiền Phong điện tử luôn giữ vai trò chủ công, cùng với báo giấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, đưa thông tin sinh động, hấp dẫn đến bạn đọc. Nhiều năm liền, tập thể Khối Truyền thông điện tử được Ban Biên tập xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Các năm gần đây, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo các chương trình công tác của Đoàn Thanh niên, mà hầu hết các năm đều đoạt giải thưởng toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, báo Tiền Phong điện tử còn phối hợp với các ban phóng viên sản xuất, xuất bản nhiều chuyên đề, loạt bài có chất lượng, đoạt các giải báo chí toàn quốc. Trong đó, bài megastory “Ý Đảng, lòng Dân trong nhiệm kỳ Đại hội XII” - đoạt Giải C Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa Liềm Vàng) năm 2020, giải B Giải Báo chí quốc gia năm 2020; Loạt bài longform “Mở đường văn hóa từ chức” đoạt Giải C Giải Búa Liềm Vàng năm 2022. Gần đây nhất, loạt bài longform “Diên Hồng hội tụ ý Đảng, lòng Dân” đoạt Giải C Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất (Giải Diên Hồng), năm 2023... Những vụ mùa bội thu!

Một số loạt bài tiêu biểu trên Báo Tiền Phong điện tử - Megastory “Ý Đảng, lòng Dân trong nhiệm kỳ Đại hội XII”: Giải C Giải Búa Liềm Vàng 2020; Giải B Giải Báo chí toàn quốc năm 2020. - Loạt bài longform 5 kỳ: “Mở đường văn hóa từ chức”: Giải C Giải Búa Liềm Vàng năm 2022; - Sản phẩm đặc biệt “Bản đồ kết quả đại hội 63 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc”: Giải A Giải Báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. - Loạt bài longform 5 kỳ: “Diên Hồng hội tụ ý Đảng, lòng Dân” - Giải C Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất (Giải Diên Hồng), năm 2023.

Trải qua gần 19 năm, từ một Ban Tiền Phong điện tử, từ một tập thể F1 TPO với chưa đến 10 cán bộ, phóng viên, Ban được đổi tên thành Khối Truyền thông điện tử, với biên chế lên đến gần 30 con người. Quan trọng hơn, cả tòa soạn báo Tiền Phong, các ban chuyên môn, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú… đã hình thành thói quen, nền nếp, kỹ năng tác nghiệp cho báo điện tử. Từ việc bị động về tin bài, TPO đã chủ động sản xuất, ngày càng đem đến nhiều thông tin có ích cho bạn đọc, trong đó không ít thông tin độc quyền, đi trước các báo điện tử. Tỷ trọng về kinh doanh đóng góp cho tòa soạn từ TPO cũng tăng trưởng theo từng năm, dần trở thành một trong những nguồn doanh thu chủ yếu của báo. Nhiều lứa cán bộ, phóng viên từng công tác, trưởng thành từ TPO luân chuyển đến các cơ quan báo chí khác cũng đã và đang giữ các chức vụ quan trọng như các anh Đặng Vương Hạnh, Phạm Hữu Quang, Ngô Trí Đường, Mai Xuân Cường, Nguyễn Công Khanh…

70 năm Tiền Phong, gần 19 năm TPO – một chặng đường trong hành trình lịch sử đầy vinh quang của Báo. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, thách thức trong thời đại chuyển đổi số, thời đại trí tuệ nhân tạo, những người làm báo điện tử Tiền Phong hôm nay vẫn vững tin báo sẽ không ngừng đổi mới, lớn mạnh, củng cố vị trí vững chắc và sự tin yêu trong lòng độc giả.