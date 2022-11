Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia Liên hoan cải lương toàn quốc

TPO - Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2022 chính thức khai mạc vào ngày 5/11 tại Nhà hát nghệ thuật cải lương Long An (thành phố Tân An, Long An). Liên hoan năm nay do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì cùng với Hội Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp tổ chức.

Theo ban tổ chức (BTC), Liên hoan Cải lương toàn quốc có sự tham gia của 22 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp từ Trung ương và các địa phương với gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia trong 27 vở diễn (trong đó có 7 vở đề tài lịch sử, 4 vở dân gian và 16 vở hiện đại). BTC cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị phía Bắc để tham gia liên hoan lần này như Nhà hát cải lương Việt Nam, Nhà hát cải lương Hà Nội, Đoàn cải lương Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa... Đặc biệt, trong số gần 1.000 diễn viên tham gia, số lượng diễn viên trẻ lên tới trên 300 người đã cho thấy tín hiệu vui về việc giới trẻ đam mê nghệ thuật truyền thống và họ chính là lực lượng kế thừa để giữ gìn và quảng bá loại hình nghệ thuật cải lương. Theo quy định, các vở diễn tham gia liên hoan có thời lượng từ 90 đến 150 phút, được dàn dựng từ năm 2017 đến nay hoặc được phục dựng với ê-kíp sáng tạo mới nhưng chưa tham gia các cuộc thi hay Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tổ chức. BTC sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho các vở diễn có chất lượng nội dung nghệ thuật cao, đạt các tiêu chí trong Quy chế Chấm giải và Khen thưởng. Trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho các cá nhân nghệ sĩ biểu diễn đạt các tiêu chí trong Quy chế Chấm giải và Khen thưởng. Ngoài ra BTC cũng trao tặng giải xuất sắc cho các thành phần sáng tạo của vở diễn gồm tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa... Liên hoan diễn ra liên tục từ ngày 5/11 vào các buổi sáng (lúc 9h) và buổi tối (lúc 19h30) tại Nhà hát nghệ thuật cải lương Long An. Đây cũng là Nhà hát đáp ứng được các yêu cầu của BTC để tổ chức một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, đặc biệt là loại hình nghệ thuật cải lương. Ngoài ra, BTC cũng hợp đồng với đơn vị chuyên về âm thanh, ánh sáng, màn hình led hiện đại nhất, chất lượng nhất hiện nay để phục vụ cho tất cả đoàn tham gia liên hoan. Ngoài việc tham gia Liên hoan, BTC cũng có những chương trình nhằm phục vụ cho đoàn có nhu cầu tham quan, du lịch nhằm giới thiệu những đặc sản văn hóa, du lịch của tỉnh Long An cũng như tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi nghiệp vụ giữa các đoàn. Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Cải lương toàn quốc diễn ra vào lúc 20h ngày 20/11 và được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền TƯ và địa phương. Các vở diễn tham gia dự thi được thu hình và phát sóng trên VTVcap phục vụ khán giả trong và ngoài nước sau khi Liên hoan kết thúc.