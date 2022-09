Vở kịch về công chúa nổi tiếng nhà Trần

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 5 - năm 2022 diễn ra từ 25/9 đến 2/10 thu hút 13 vở diễn thuộc các đơn vị biểu diễn nghệ thuật Thủ đô và một số tỉnh thành như Nhà hát Kịch Hà Nội, Chèo Hà Nội, Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Quân đội, Chèo Quân đội, Cải lương Việt Nam...

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội nhấn mạnh Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 5/2022 là sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội, là hoạt động nghề nghiệp, cuộc biểu dương lực lượng của các đơn vị sân khấu. “Tác phẩm tham gia có chất lượng nghệ thuật cao, mang giá trị tư tưởng truyền thống của dân tộc, tôn vinh phẩm chất của người Hà Nội, của mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến”, bà Phạm Thị Mỹ Hoa nói.

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội hy vọng thế hệ nghệ sĩ trẻ chứng tỏ sức thanh xuân trong nghệ thuật và mong muốn khán giả thủ đô tiếp tục ủng hộ các đêm diễn, đặc biệt là khán giả trẻ.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khẳng định Liên hoan này không chỉ là hoạt động nghề nghiệp có tính sự kiện, tiếp nối, cuộc tụ hội của các đơn vị sân khấu mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị nghệ thuật. Hội kỳ vọng các nghệ sĩ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao đáp ứng mong mỏi của khán giả Thủ đô và cả nước.

“Liên hoan là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước có cách nhìn khái quát về sự phát triển của các loại hình nghệ thuật sân khấu trên địa bàn cũng như các đơn vị nghệ thuật của các tỉnh bạn, để có những giải pháp đầu tư phát triển nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển tốt hơn nữa nghệ thuật sân khấu thủ đô, góp phần làm giàu văn hóa Thủ đô và toàn quốc”, NSND Trịnh Thúy Mùi nêu.

Ban Tổ chức chiêu đãi khán giả vở diễn mở màn Trung trinh liệt nữ do đạo diễn, NSND Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng dựa trên kịch bản của tác giả Trần Hồng Vân, do tác giả Mai Văn Sinh chuyển thể chèo. Trung trinh liệt nữ quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Các vở diễn dự thi được giới thiệu đến công chúng vào các khung giờ 9h, 14h30, 20h tại nhiều địa điểm: Rạp Đại Nam, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Quân đội, Rạp Công Nhân…

Vở diễn Trung trinh liệt nữ là câu chuyện về công chúa An Tư, một trong hai công chúa nổi tiếng nhất trong lịch sử thời nhà Trần với cuộc hôn nhân mang tính trọng đại vì đất nước. Khi Thoát Hoan dẫn quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ 2, trước thế giặc hung hãn, triều đình nhà Trần tìm kế hoãn binh để củng cố lực lượng nên gả công chúa An Tư cho Thoát Hoan.

Từ trong lòng quân giặc, công chúa An Tư bí mật gửi tin tức về tình hình quân Nguyên cho nhà Trần biết để tìm cách phản kích. Khi nhà Trần phản công mạnh mẽ, An Tư biến mình thành ngọn lửa sống để dẫn đường cho quân nhà Trần biết chỗ ở của Thoát Hoan mà đến tấn công, khiến cho Thoát Hoan phải trốn trong ống đồng về nước. Sự hy sinh quên mình của An Tư công chúa góp phần không nhỏ trong cuộc kháng chiến Mông - Nguyên thắng lợi lần thứ 2 đầy vẻ vang trong lịch sử nhà Trần…