'Đấu trí' tập 50: Hiếu TN Mobile (Tuấn Anh) xóa mọi dấu vết phạm tội

TPO - Trong tập 50 phim "Đấu trí", Hiếu (Anh Tuấn) nhanh chân hơn công an một bước, kịp xóa mọi dấu vết phạm tội trên hệ thống. Việc triệt phá đường dây buôn lậu ở Đông Bình còn gặp nhiều khó khăn.

Dù bắt được Hiếu (Tuấn Anh), công an vẫn không dễ gì triệt phá được đường dây buôn lậu điện thoại ở Đông Bình. Trong tập 50 phim Đấu trí, Hiếu cùng đồng bọn nhanh tay xóa sạch mọi dữ liệu trên hệ thống để che giấu hành vi phạm tội. Hệ thống quản lý dạng kim tự tháp ngược của TN Mobile cho phép xóa trắng mọi dữ liệu chỉ trong thời gian ngắn.

Đồng bọn của Hiếu thuê hacker và dặn trước người này chuẩn bị tâm lý vì "có thể phải vào trại", nếu bị bắt cứ khai là làm theo đơn đặt hàng, không biết ai đứng sau chỉ đạo. Đó là lý do Hiếu tỏ ra bình tĩnh khi làm việc với công an. Lần này, công an tỉnh Đông Bình chậm một bước. Hiếu đắc ý, chối bay mọi trách nhiệm và nói "chuyện này không liên quan đến tôi".

Ông Đoàn Phát (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) bực bội khi Hoàng Đức (Vĩnh Xương) không báo cáo gì về tình hình của TN Mobile. "Việc này do Cục cảnh sát kinh tế chủ trì nên em cũng bị bất ngờ", Hoàng Đức nói. Đức đang trên đường về "giải quyết" vụ việc.

Như thường lệ, ông Phát không muốn những vụ sai phạm của doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh. Chủ tịch tỉnh Đông Bình nói với Hoàng Đức "bày rác ra thì tự đi mà dọn". Vụ việc của TN Mobile ít nhiều ảnh hưởng tới chuyện quy hoạch cán bộ cũng như chiếc ghế bí thư mà ông Phát đang nhắm tới.

Hai lần để Hiếu kịp xóa dấu vết, Vũ (Thanh Sơn) bất lực, tự trách bản thân. Vũ quyết tâm lần ra manh mối và rà soát các quán game để tìm ra hacker mà đồng bọn của Hiếu đã thuê. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn, có thể đi vào bế tắc.

Tập 50 phim Đấu trí lên sóng lúc 21h ngày 26/9.