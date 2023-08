Gala Hành trình Thịnh Vượng VPBank – đêm nghệ thuật mãn nhãn và ấn tượng

Diễn ra tối 12/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Gala Hành trình Thịnh Vượng kỷ niệm 30 năm thành lập VPBank là sự kiện đặc biệt, có quy mô hoành tráng bậc nhất dành cho CBNV VPBank. Đêm Gala còn là bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của dàn nghệ sỹ nổi tiếng và sự đầu tư âm thanh, ánh sáng đến sân khấu… khiến dư vị buổi tối kỷ niệm của VPBank 30 trở nên vô cùng ấn tượng và cảm xúc.

Gala nghệ thuật Hành trình Thịnh Vượng không chỉ là dịp để tất cả CBNV VPBank được nhìn lại quá trình hình thành, phát triển 30 năm đầy gian khó nhưng cũng vô cùng tự hào của VPBank, mà còn là cột mốc lịch sử đánh dấu sự chuyển mình của một bộ máy, dựa trên nền tảng vững chắc để hướng tới những thành công lớn hơn trong tương lai.

Gala Hành trình Thịnh Vượng gồm ba sự kiện chính: Dấu ấn Hành trình Thịnh Vượng - Hướng tới tương lai The Next 30; Khoảnh khắc tri ân; VPBank bừng sáng. Mỗi chương trình đều được dàn dựng công phu, hoành tráng, dẫn dắt hàng ngàn CBNV đến những xúc cảm ấn tượng, khó quên.

Mở màn cho đêm Gala là tiết mục múa đặc sắc do NSƯT Linh Nga cùng Vũ đoàn Vương Vũ thể hiện. Với visual bông hoa thịnh vượng màu đỏ thắm đã gắn liền với chặng đường phát triển đầy tự hào của VPBank, “chim công làng múa” cùng các nghệ sĩ đã thăng hoa trong từng động tác múa, hé mở hành trình thịnh vượng bắt nguồn từ khát vọng lớn của một tập thể luôn không ngừng nỗ lực, quyết tâm để đạt được những thành tựu rực rỡ. Hoa thịnh vượng còn là hình ảnh biểu trưng cho đôi bàn tay ấm áp, đáng tin cậy mà ngân hàng dành tặng những khách hàng thân yêu của mình suốt 30 năm qua.

Sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ con người VPBank vượt qua khó khăn, trở ngại để chinh phục thành công. Với thông điệp ý nghĩa tôn vinh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái này, ca khúc We are the family được trình diễn bởi dàn nghệ sĩ đặc biệt chính là các ngôi sao tài năng từ cuộc thi VPBank Rising Stars và VPBanker nhí từ khắp mọi miền đất nước, là tiết mục tiếp theo dành trọn tình cảm của các khán giả có mặt tại đêm Gala.

VPBank Rising Stars là cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật với quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho gia đình VPBank được tổ chức trong thời gian qua. Trải qua các vòng Chung kết miền, để tiếp tục tìm ra những ngôi sao tài năng xuất sắc nhất trên toàn quốc, 3 tiết mục tập thể và 3 tiết mục cá nhân tiếp tục tranh tài tại đêm thi Chung kết toàn quốc trong đêm Gala.

Sau phần những trình diễn của những tài năng đến từ VPBank, sân khấu đêm Gala trở nên sôi động bùng nổ hơn với sự xuất hiện của các ngôi sao đình đám mang đến cho khán giả VPBank bữa tiệc Gala hoàn hảo, trải nghiệm khó quên.

Chương trình nghệ thuật Gala Hành trình Thịnh Vượng đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng tất cả VPBanker, hơn 3.600 CBNV có mặt tại khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng như hàng chục nghìn VPBanker theo dõi trực tiếp qua nền tảng mạng xã hội, tạo động lực để mỗi VPBanker tiếp tục phấn đấu nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng.

Chương trình nghệ thuật cũng chính là dấu ấn khép lại hành trình 30 năm của VPBank, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới, chặng đường mới nhiều thách thức cũng như cơ hội đưa nhà băng vươn tới những bến bờ thịnh vượng.

Từ tháng 4/2023, VPBank đã tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng. Khởi đầu là sự kiện Hội thao VPBank 2023 “Bùng nổ - Đạp đổ thách thức”. Hàng nghìn CBNV đã cùng nhau truyền đi thông điệp về sự đoàn kết, sức mạnh tập thể giúp VPBank vượt qua mọi thách thức, hoàn thành mọi kế hoạch và mục tiêu đề ra. Có thể kể tới Rising Stars, cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật với quy mô lớn nhất, đẳng cấp dành cho CBNV VPBank trên toàn hệ thống; hội tụ 200 tiết mục với nhiều loại hình nghệ thuật đương đại đặc sắc. Nếu như Rising Stars là sân chơi để các VPBanker tỏa sáng thì Thanh xuân 30 khắc họa chân dung 30 người lao động gồm nhiều thế hệ của VPBank. Mỗi người là một lát cắt, bảo tàng sống động với ký ức thanh xuân tươi đẹp trong ngôi nhà chung VPBank, nơi đã cho họ được vui sống, làm việc, rèn luyện sức khỏe, được tin tưởng, trao cơ hội để phát triển bản thân. Cùng với Thanh xuân 30, chương trình Human 30 cũng là diễn đàn để các VPBanker được chia sẻ bởi những câu chuyện nghề chân thực, bày tỏ tình yêu, niềm tự hào, hãnh diện khi được làm việc, cống hiến trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn như VPBank. Bên cạnh đó, các VPBanker cũng tham dự nhiều hoạt động thể thao, giải trí sôi động như “Vì yêu mà chạy” – chuỗi sự kiện chạy xếp hình track log 12.08km – tượng trưng cho ngày sinh nhật 12/8 của VPBank; “Hành trình Thịnh vượng – 30 triệu bước chân” – cuộc thi đi bộ online với sự tham dự của hàng ngàn CBNV VPBank đón chào tuổi mới….