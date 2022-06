Four Home chính thức gia nhập thị trường Đà Nẵng giàu tiềm năng

Four Home đã chính thức đặt chân tới thị trường Đà Nẵng giàu tiềm năng khi trở thành Đại lý F1 phân phối chính thức dự án Sunneva Island của chủ đầu tư Sun Group.

Four Home sẵn sàng “bùng nổ” tại thị trường mới

Tối ngày 5/6/2022, một trong những sự kiện được mong chờ nhất của giới Bất động sản Đà Nẵng - Lễ kick-off dự án Sunneva Island đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Sun Wheel (Công viên Asia Park, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Sự kiện có sự tham dự của 2.000 chuyên viên kinh doanh tới từ các đại lý phân phối Bất động sản trên toàn quốc.

Tại buổi lễ kick-off, chủ đầu tư đã giới thiệu tới công chúng “khu đô thị đáng sống trong lòng thành phố đáng sống” Sunneva Island và thực hiện Lễ ký kết với các đại lý phân phối chiến lược.

Four Home vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của chủ đầu tư Sun Group và trở thành Đại lý F1 phân phối chính thức dự án Sunneva Island.

Sự kiện là cột mốc quan trọng đánh dấu việc Four Home chính thức đặt chân tới Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam - "thủ phủ" của thị trường Bất động sản miền Trung. Đồng thời, đây cũng là một bước tiến mới của Four Home trên hành trình cùng “người khai mở” Sun Group chinh phục mọi miền Tổ quốc. Trước đó, Four Home cũng là đơn vị phân phối chính thức nhiều dự án trọng điểm của Sun Group tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Quốc… như Sun Grand City Feria, Sun Marina Town, Sun Harbor Plaza, Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village, Sun Beauty Onsen, Hon Thom Paradise Island, Sun Secret Valley…

Tại thị trường Đà Nẵng - nơi sở hữu nhiều thế mạnh và tiềm năng thuận lợi cho sự phát triển đầy bứt phá trong tương lai, các chuyên viên kinh doanh Four Home đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thiết lập những thành tích mới.

Và để phục tốt nhất cho việc chinh phục thị trường Đà Nẵng giàu tiềm năng, Four Home quyết định mở rộng thành lập văn phòng mới tại đây.

Theo đó, trong ngày 6/6/2022, Four Home đã chính thức khai trương văn phòng Four Home Đà Nẵng tại địa chỉ Lô 09 Khu B2-3 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Tham dự sự kiện, Four Home vinh dự được đón tiếp đại diện từ phía chủ đầu tư Sun Group, đại diện của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - Khu vực Miền Trung cùng nhiều đối tác, khách mời tại Đà Nẵng.

Với sự kiện khai trương văn phòng mới, Four Home thể hiện tinh thần luôn sát cánh cùng chủ đầu tư Sun Group chinh phục và “làm đẹp những vùng đất”. Đồng thời, đây cũng là một dấu ấn tiếp theo của Four Home trên hành trình thực hiện hóa mục tiêu trở thành một đơn vị đáng tin cậy trong lĩnh vực phân phối Bất động sản dành cho mọi chủ đầu tư, khách hàng.

Sunneva Island - Khu đô thị đáng sống giữa lòng thành phố đáng sống

Tại Đà Nẵng, tên tuổi của Sun Group đã được bảo chứng qua hàng loạt công trình Chất lượng - Đẳng cấp - Khác biệt như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills, Cầu Vàng, Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River… Khu đô thị cao cấp Sunneva Island tại Đồng Nò là dấu ấn mới nhất của Sun Group tại đây. Dự án nằm ở phía Đông Nam thành phố, được bao bọc bởi những dòng sông thơ mộng, kề núi, cận biển. Sunneva Island được định vị để trở thành "khu đô thị đáng sống trong lòng thành phố đáng sống", thỏa mãn mơ ước của giới thượng lưu.

Là một trong những dự án mang tính biểu tượng quốc tế, Sunneva Island gồm 390 sản phẩm từ townhouse tới biệt thự phong cách Tropical nằm trọn trong hệ tiện ích đắt giá như khu phát triển giáo dục, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, cảnh quan tiện ích, công viên ven sông, đường dạo bộ, công viên nội khu.

Sunneva Island không chỉ mang chốn sống tầm cao đến với đất biển Đà Nẵng mà còn là nơi hội tụ trọn vẹn nhịp sống năng động của thành phố đáng sống nhất thế giới và sự riêng tư ẩn mình trong thế giới thiên nhiên.

Với kinh nghiệm, uy tín của sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu nhất miền Bắc, đại lý Four Home tự tin sẽ đem lại những giá trị tuyệt vời nhất cho mỗi khách hàng, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và yên tâm khi tìm hiểu, đầu tư dự án Sunneva Island.

