Fan tranh luận trang phục của Mai Phương ở Hoa hậu Thế giới

TPO - Khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về trang phục mà Mai Phương sẽ mặc khi nhảy ''See tình'' ở phần thi Dance of the World tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71.