Mai Phương nhảy 'See tình' ở Hoa hậu Thế giới

TPO - Mai Phương nhảy "See tình" tại phần thi Dance of the world ở Miss World lần thứ 71. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 còn thể hiện giọng hát tại phần thi tài năng.