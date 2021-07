EZVIZ dẫn đầu thị trường Camera Wi-Fi tại Việt Nam

Theo một nghiên cứu vào tháng 06/2021 của công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư Nhật Bản B&Company, chỉ tính riêng phân khúc camera an ninh Wi-Fi, tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2020 lên đến hơn 27 triệu USD, trong đó các dòng camera Wi-Fi của EZVIZ đã chiếm hơn 52% tổng giá trị nhập khẩu toàn thị trường.

Với hơn 40 chủng loại khác nhau phục vụ cả nhu cầu lắp đặt trong nhà và ngoài trời với các mức giá hợp lý, các tính năng ứng dụng công nghệ lưu trữ điện toán đám mây toàn cầu với khả năng kết nối và tích hợp các thiết bị thông minh cũng như cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và mã hóa ở cấp độ bảo mật cao, cho người dùng trải nghiệm an toàn, thuận tiện và thông minh, EZVIZ đã chiếm thị phần lớn của phân khúc camera an ninh Wi-Fi đang được cho là “nóng” nhất trong thị trường camera giám sát an ninh tại Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, EZVIZ là thương hiệu đứng đầu ở phân khúc camera Wi-Fi an ninh ngoài trời (Outdoor) và camera Wi-Fi quay quét (PT) tích hợp công nghệ mới. Cụ thể, tổng lượng nhập khẩu các thiết bị camera Wi-Fi quay quét góc rộng trong nhà của EZVIZ gấp 2,3 lần thương hiệu đứng thứ hai là IMOU và tổng lượng nhập khẩu các dòng camera an ninh ngoài trời của EZVIZ gần tương đương với tổng của 2 thương hiệu IMOU và KBONE cộng lại.

Đại diện của B&Company cho biết, ứng dụng công nghệ thông minh sẽ là xu hướng chủ đạo cho các dòng sản phẩm camera an ninh trong thời gian tới. Lợi thế cạnh tranh đang thuộc về những thương hiệu “glocal” (thương hiệu quốc tế có sự am hiểu thị trường địa phương) nhờ vào các lợi thế về sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng như khả năng thích ứng cao đáp ứng được các nhu cầu đặc thù của thị trường trong nước. Điều này cho phép các thương hiệu này có thể đưa ra thị trường những dòng camera công nghệ hiện đại với những mức chi phí hợp lý đối với nhiều hộ gia đình có mức thu nhập từ trung bình khá trở lên. Bên cạnh đó, tiến trình Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đã khiến cho hàng rào thuế quan nhập khẩu dành cho các sản phẩm camera an ninh gần như được dỡ bỏ hoàn toàn với nhiều nước, gần đây nhất là EU với việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Điều này đã giúp cho giá thành các sản phẩm camera giám sát an ninh càng trở nên dễ tiếp cận hơn với đại đa số người dùng hộ gia đình vốn có nhu cầu đảm bảo an ninh cho nhà mình ngày càng tăng.

Cũng theo phân tích của B&Company, nhu cầu lắp đặt camera quan sát tại nhiều hộ gia đình của Việt Nam đã mở rộng ra ngoài các chức năng giám sát an ninh truyền thống để đáp ứng nhiều hơn các nhu cầu đặc thù hằng ngày. Đó có thể là nhu cầu của những người mẹ trẻ cần quan sát và tương tác với người nhà để “chăm con từ xa” khi đi làm trở lại sau 6 tháng nghỉ theo chế độ hay nhu cầu giữ liên lạc và “trông nom từ xa” cho người thân lớn tuổi ở nhà một mình… Đây sẽ là những điểm đáng chú ý của thị trường, bên cạnh xu hướng tích hợp công nghệ an ninh thông minh như một phần của các giải pháp thiết bị nhà thông minh đang ngày một nở rộ hiện nay tại các tỉnh thành lớn. Với nhiều dòng camera gia đình của EZVIZ, chỉ với một cái chạm tay, người dùng đã có thể quan sát ngôi nhà của mình từ xa thông qua các thiết bị cầm tay thông minh hay thậm chí trò chuyện trực tuyến theo thời gian thực cùng người thân ở nhà thông qua công nghệ trò chuyện hai chiều được tích hợp trong nhiều dòng camera sử dụng trong nhà. Bên cạnh đó, nhờ sự phát triển của công nghệ xử lý hình ảnh hiện đại cũng như các nền tảng ứng dụng tích hợp trong hệ sinh thái thông minh như hệ thống lưu trữ EZVIZ Cloudplay và hệ thống xử lý dữ liệu video EZVIZ Studio, một chiếc camera Wi-Fi, bên cạnh tính năng hỗ trợ an ninh từ xa, còn có thể trở thành một “người đồng hành” trong việc lưu trữ và chia sẻ những video khoảnh khắc gia đình đáng nhớ.

Đối với phân khúc camera an ninh ngoài trời, EZVIZ cũng là một ví dụ điển hình cho lợi thế công nghệ cạnh tranh của một thương hiệu top đầu. EZVIZ C8C là dòng camera Wi-Fi quay quét ngoài trời đầu tiên với động cơ quay quét trái/ phải, lên/xuống với độ phân giải cao, tầm nhìn rộng gần 360o và khả năng xử lý cho hình ảnh màu trong điều kiện ánh sáng thấp ban đêm. Một phiên bản khác cùng phân khúc này là dòng C3X cũng giành được “danh hiệu đầu tiên của thế giới” cho camera Wi-Fi an ninh ngoài trời thương mại có ống kính kép tích hợp công nghệ AI thông mình trong xử lý hình ảnh. Một trong những tính năng quan trọng của các dòng camera an ninh ngoài trời thế hệ mới này là khả năng nhận diện người và phòng vệ chủ động bằng AI cho phép kích hoạt các tính năng cảnh báo tự động khi xuất hiện các tín hiệu đột nhập trong khu vực giám sát.

Thị trường camera an ninh Việt Nam hứa hẹn vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt trong thời gian tới. Từ con số khoảng 2.6 triệu camera an ninh hoạt động năm 2019, Việt Nam ước tính sẽ tăng 4 triệu camera an ninh trong năm 2021, gần tương đương với ¼ quy mô thị trường điện thoại thông minh ước tính ở mức 15 triệu sản phẩm trong cùng kỳ. Tiềm năng này theo B&Company sẽ càng được củng cố hơn bởi xu hướng tăng nhanh của thị trường các giải pháp nhà thông minh đầy hứa hẹn tại Việt Nam hiện nay. Dẫn chứng từ báo cáo Global Web Index cho thấy, Việt Nam, cùng với Singapore, là 2 quốc gia Đông Nam Á duy nhất trong top 10 thị trường trên thế giới có tỉ lệ sở hữu các thiết bị nhà thông minh cao nhất. Đặc biệt, 46% người dùng các thiết bị nhà thông minh sở hữu các giải pháp về an toàn (như chuông cửa điều khiển từ xa hay camera an ninh), tỉ lệ sở hữu cao nhất trong các nước được nghiên cứu ở phân khúc sản phẩm này.