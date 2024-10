Tàu vũ trụ X-37B tuyệt mật sẽ thực hiện 'các động tác chưa từng thấy' khi hạ cánh xuống Trái Đất

TPO - Một tàu vũ trụ thử nghiệm bí mật sẽ thực hiện một động tác phanh chuyên dụng mới khi quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất, Lực lượng Không gian Hoa Kỳ thông báo.

X-37B là một tàu vũ trụ bí mật, điều khiển từ xa do Boeing thiết kế cho mục đích không rõ để phục vụ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD). Mặc dù nhiệm vụ của nó được phân loại, con tàu trước đây hoạt động như một bệ phóng để thử nghiệm tác động của bức xạ mặt trời lên hạt giống. Nó cũng có thể thử nghiệm công nghệ giám sát quân sự mới, theo các báo cáo trên tờ The New York Times và The Guardian.

Trong thao tác mới nhất, X-37B sẽ thực hiện "phanh khí động" — một loạt các lần hạ cánh có kiểm soát vào bầu khí quyển của Trái Đất, trong đó tàu vũ trụ cố tình sử dụng lực cản khí động học để thay đổi quỹ đạo mà không tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu.

"Chuỗi các cuộc diễn tập mới lạ và hiệu quả này chứng tỏ cam kết của Lực lượng Không gian trong việc đạt được sự đổi mới mang tính đột phá khi thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc gia trong không gian", Lãnh đạo Không lực Hoa Kỳ Frank Kendall cho biết.

Các cuộc thử nghiệm phanh khí động sẽ cho phép X-37B thay đổi quỹ đạo một cách nhanh chóng và không thể đoán trước, điều này có thể tạm thời ngăn chặn việc bị các quốc gia khác theo dõi. Năm 2019, cựu lãnh đạo Không lực Hoa Kỳ Heather Wilson đã nói với những người tham dự Diễn đàn An ninh Aspen rằng X-37B có thể thực hiện động tác này "ở phía xa Trái Đất khỏi các đối thủ của chúng ta", điều này ngăn cản họ dự đoán chính xác quỹ đạo của tàu vũ trụ.

X-37B bắt đầu nhiệm vụ thứ bảy (OTV-7) vào tháng 12/2023 sau khi phóng tên lửa SpaceX Falcon Heavy. Nó đang được giám sát bởi cả Lực lượng Không gian và Văn phòng Năng lực Nhanh của Không lực Hoa Kỳ.

Tàu vũ trụ X-37B đã được thử nghiệm trong 15 năm, rất ít và cách xa nhau. Tàu vũ trụ này được điều khiển từ xa, dài khoảng 9 m và cao 3 m và có thể bay quanh quỹ đạo từ chỉ vài trăm đến nhiều nghìn dặm trên Trái đất sau khi phóng bằng tên lửa. Nó giống như một tàu con thoi thu nhỏ và có thể tái sử dụng vì nó có thể hạ cánh trên đường băng vào cuối mỗi nhiệm vụ.

X-37B có thể hoạt động trong không gian trong nhiều năm liên tục, đã bay quanh Trái Đất trong 908 ngày trong chuyến bay OTV-6 , với các tấm pin mặt trời trên tàu cho phép sạc lại pin. Với quỹ đạo dài của tàu vũ trụ, nó có khả năng theo dõi các vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất, bao gồm cả vệ tinh của kẻ thù.

Hà Thu