EVNSPC đón nhận Huân chương lao động, hoàn thành nhiệm vụ kép

Ngày 8/7, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai công tác 6 tháng cuối năm, với sự tham dự của ông Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVN.

Trong 50 năm xây dựng và phát triển (1975-2025), tập thể lãnh đạo, CBCNV EVNSPC qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực, tiên phong trong việc tiếp nhận quản lý, vận hành và đầu tư các công trình cấp điện cho các huyện đảo, xã đảo trên địa bàn quản lý, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở các vùng biển đảo xa xôi, đồng thời củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những cống hiến to lớn đó của EVNSPC đã được Chủ tịch nước ghi nhận, quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện các dự án cấp điện miền núi, hải đảo và hoàn thành đóng điện, vận hành công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ kép

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết, trong 6 tháng đầu năm, EVNSPC đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định vừa tổ chức triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo đúng lộ trình của Trung ương và EVN.

Tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty 6 tháng đạt 46,91 tỷ kWh, tăng 1,69% so với cùng kỳ năm 2024. Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, đạt 3,32%, giảm 0,38% so với cùng kỳ và thấp hơn kế hoạch EVN giao. Độ tin cậy cung cấp điện SAIDI đạt 89,97 phút, giảm 6,46 phút so với cùng kỳ. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,98%, vượt kế hoạch EVN giao.

EVNSPC đã đảm bảo tiến độ của nhiều công trình trọng điểm; trong đó khởi công 40 công trình, đóng điện 72 công trình lưới điện 110kV, trong đó có những dự án kéo dài nhiều năm. Khối lượng giải ngân đầu tư thuần đạt 7.850 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch cả năm.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2025 đánh dấu giai đoạn cao điểm trong công tác triển khai sáp nhập các đơn vị điện lực theo địa giới hành chính mới. EVNSPC đã đảm bảo quá trình bàn giao – tiếp nhận, sáp nhập diễn ra đúng kế hoạch, không ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống điện và dịch vụ khách hàng. Việc triển khai tái cơ cấu tổ chức được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp định hướng của EVN và Chính phủ.

Cụ thể, EVNSPC bàn giao Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty Điện lực Bình Dương sang Tổng công ty Điện lực TPHCM; Công ty Điện lực Ninh Thuận sang Tổng công ty Điện lực miền Trung; tiếp nhận Công ty Điện lực Đắk Nông; đồng thời sáp nhập 19 Công ty Điện lực cấp tỉnh thành 8 Công ty Điện lực theo địa giới hành chính mới.

Song song đó, EVNSPC cũng giải thể các Điện lực cấp huyện, thành lập mô hình Đội Quản lý điện; sáp nhập Công ty Dịch vụ Điện vào Công ty Thí nghiệm điện từ 01/7; chuyển Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai thành Công ty Điện lực Đồng Nai trực thuộc EVNSPC.

Trong khuôn khổ Hội nghị, EVNSPC đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đóng điện các công trình 110kV.

Tiên phong, đổi mới trong công tác đầu tư xây dựng Ông Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao những sáng kiến, đổi mới của EVNSPC trong công tác đầu tư xây dựng và khẳng định, đây là bài học kinh nghiệm hay cho các đơn vị của EVN, điển hình là kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân, quyết toán, công tác lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế dự án... Lãnh đạo EVN cũng ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai tái sáp nhập, sắp xếp các đơn vị của EVNSPC đồng bộ với sáp nhập địa giới hành chính theo đúng chỉ đạo của EVN. Ông cũng đề nghị EVNSPC tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động… Thay mặt toàn thể CBCNV EVNSPC, ông Lê Văn Trang Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch HĐTV EVN; đồng thời cho biết, tập thể lãnh đạo, CBCNV EVNSPC sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ EVN giao.