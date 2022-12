EVNHCMC được trao giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2022

Diễn đàn kinh doanh IoT Châu Á (AIBP) vừa công bố trao giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2022 (2022 AIBP ASEAN Enterprise Innovation Award Winners) cho Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vì đã “khai thác sức mạnh của các công cụ tự động hóa trong hành trình xây dựng lưới điện thông minh”.

Thông báo trên trang web của AIBP ghi: “Là nhà cung cấp dịch vụ tiện ích hàng đầu tại Việt Nam, EVNHCMC đã tiếp tục triển khai chuyển đổi số trên 7 tiêu chí chính trong lộ trình phát triển lưới điện thông minh, như triển khai các công cụ tự động hóa cũng như trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm bảo giám sát, kiểm soát quá trình cung cấp điện tốt hơn và cải thiện khả năng phục hồi thông qua không gian mạng”.

Giải thưởng Doanh nghiệp Sáng tạo Asean được Diễn đàn Kinh doanh IoT châu Á (Asian Internet of Things Business Platform - AIBP) khởi xướng từ năm 2017, nhằm công nhận các tổ chức đã bắt tay vào các dự án chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp của họ thông qua việc áp dụng đổi mới công nghệ. Giải thưởng được tổ chức hàng năm tại các quốc gia ASEAN là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Năm 2022, lần thứ 6 tổ chức giải thưởng, có hơn 180 đề cử từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, 40 doanh nghiệp được vào vòng chung kết và 10 doanh nghiệp chiến thắng chung cuộc.

Trong danh sách 10 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Doanh nghiệp Sáng tạo Asean năm 2022, Việt Nam có 2 đơn vị là Ngân hàng Techcombank và Tổng công ty Điện lực TPHCM.

Trước đó, năm 2020, EVNHCMC cũng đã được AIBP trao giải thưởng Doanh nghiệp Sáng tạo Asean.

Ông Luân Quốc Hưng – Phó tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, quá trình xây dựng và phát triển Lưới điện thông minh của EVNHCMC thể hiện rõ thông qua 4 giai đoạn: (1) 2010 – 2013 là giai đoạn tự tìm tòi, nghiên cứu; (2) 2014 – 2015 là giai đoạn thí điểm các cấu phần của Lưới điện thông minh trên quy mô nhỏ để nắm bắt, làm chủ công nghệ; (3) 2016 – 2020 xác định lộ trình LĐTM và tập trung triển khai đại trà; (4) 2021 – 2025 tập trung phát triển Lưới điện thông minh theo chiều sâu.

Qua quá trình hơn 10 năm nghiên cứu, xây dựng và triển khai đến nay, EVNHCMC đã phát triển được hệ thống Lưới điện thông minh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với đầy đủ các cấu phần theo đúng chuẩn mực quốc tế gồm: Giám sát và điều khiển; Phân tích dữ liệu; Độ tin cậy cung cấp điện; Tích hợp nguồn phân tán; Năng lượng xanh; An ninh bảo mật; Trao quyền cho khách hàng và sự hài lòng của khách hàng.

Không ngừng số hóa

Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC cho biết, Vượt qua những khó khăn, thách thức, EVNHCMC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu về điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân Thành phố. Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt 27,093 tỷ kWh, tăng 11,03% so với năm 2021 và đạt 106,16% kế hoạch được giao. Chất lượng điện cung cấp cho khách hàng ngày càng tốt hơn, với số lần mất điện bình quân 1 khách hàng/năm (SAIFI) giảm còn 0,5 lần/năm (tốt hơn chỉ tiêu EVN giao là 0,57 lần), thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng/năm (SAIDI) còn 35 phút/năm (tốt hơn so với chỉ tiêu EVN giao là 73 phút). Đó là kết quả của việc không ngừng hiện đại hóa, tự động hóa và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý vận hành hệ thống điện. Đồng thời, EVNHCMC cũng hoàn thiện hệ thống giao dịch khách hàng theo phương thức điện tử, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, khai thác hiệu quả tổng đài đa kênh phục vụ khách hàng sử dụng điện.

Đặc biệt, EVNHCMC là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được Bộ Thông tin-Truyền thông chứng nhận đạt mức độ chuyển đổi số 3/5 - “Hình thành doanh nghiệp số” – theo bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp do Bộ ban hành. Cơ quan Tổng công ty, với vai trò là người tổ chức và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của toàn Tổng công ty, đã đạt 545 điểm, tiệm cận điểm chuẩn của mức 4 là 556 điểm.

Các trụ cột “Trải nghiệm số cho khách hàng” và “Văn hóa số” đạt mức 4/5 - “Chuyển đổi số ở mức cao”, cho thấy các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng đã vận hành dựa trên nền tảng số và dữ liệu số.

Ba đơn vị trực thuộc Tổng công ty, bao gồm Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Công ty Công nghệ thông tin được chứng nhận đạt mức độ “Chuyển đổi số ở mức cao” (mức 4/5). Việc chuyển đổi số thành công đã đem lại nhiều lợi ích và hiệu quả thiết thực trong các hoạt động của Tổng công ty cũng như trải nghiệm của khách hàng.

Ông Phạm Quốc Bảo cũng cho biết, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, đồng thời, sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi thành doanh nghiệp số ở mức “Nâng cao”, bao gồm các hoạt động từ phân phối điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, quản trị doanh nghiệp số.