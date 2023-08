EVNHANOI chủ động triển khai các chương trình điều chỉnh nhu cầu phụ tải điện

Điều chỉnh phụ tải điện (DR) là một trong những chương trình quản lý nhu cầu điện nhằm khuyến khích khách hàng chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải.

Trước tình hình nắng nóng nhu cầu phụ tải điện tăng cao, để đảm bảo an toàn cung cấp điện cho tất cả khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động triển khai các chương trình điều chỉnh nhu cầu phụ tải điện. EVNHANOI đã làm việc cùng các khách hàng sản xuất, các khách hàng tham gia chương trình DR phi thương mại vận động khách hàng tham gia đồng hành cùng EVNHANOI trong các sự kiện điều chỉnh nhu cầu phụ tải điện đảm bảo an toàn cung cấp điện thời gian cao điểm của hệ thống. Tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 1000 khách hàng ký thỏa thuận tham gia Chương trình DR phi thương mại.

Là một doanh nghiệp dệt may lớn trên địa bàn Thủ đô, các dây chuyền may của Tổng công ty May 10 sử dụng tới hàng nghìn máy may công nghiệp cùng hàng trăm máy vắt sổ, thùa khuyết, bàn là hơi, cùng rất nhiều bóng đèn chiếu sáng và quạt thông gió. Toàn bộ là những máy móc công nghiệp có công suất cao, tiêu thụ một lượng lớn điện năng.

Đặc biệt vào cao điểm mùa hè, lượng điện trung bình 1 tháng tiêu thụ khoảng 500kWh với chi phí 1,1 tỉ VNĐ. Ông Bạch Thăng Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho biết: “Sau khi áp dụng chương trình điều chỉnh phụ tải mà EVNHANOI phát động, cùng với những biện pháp đồng bộ, trong 1 tháng chúng tôi đã giảm chi phí tiền điện trung bình khoảng 5%. Ngoài ra, một phần cũng nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện cho người lao động.”

Có rất nhiều cách để các doanh nghiệp cắt giảm phụ tải nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm lượng điện năng tiêu thụ như thay đổi giờ làm việc vào khung giờ thấp điểm, nâng cấp các hệ thống máy móc, trang thiết bị bằng công nghệ inverter tiết kiệm điện, tuy nhiên với 100% dây chuyền công nghệ sử dụng điện như nhà máy sản xuất kính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kính thì đội ngũ kỹ sư đã tìm ra một giải pháp tối ưu hơn, đó là tận dụng diện tích lớn của các mái nhà của xưởng, lắp đặt những hệ thống pin năng lượng mặt trời phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

Theo ông Đặng Văn Hào - Giám đốc Sản xuất Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kính chia sẻ: “Trong những tháng hè cao điểm, nhờ áp dụng chương trình điều chỉnh phụ tải điện công ty chúng tôi tiết kiệm được khoảng 80 triệu - 150 triệu VNĐ/1 tháng”.

Nhằm đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững. EVNHANOI mong khách hàng hiểu và đồng thuận, tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.