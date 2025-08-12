Em xinh lột xác ngoạn mục

TPO - Từ một vocalist chuyên trị các ca khúc Ballad, Lâm Bảo Ngọc liên tục “lột xác” để trải nghiệm nhiều cá tính âm nhạc ở Em xinh say hi. Tại live stage 4, Lâm Bảo Ngọc có 2 tiết mục liên tiếp gây bất ngờ.

Thời điểm đầu Em xinh say hi, Lâm Bảo Ngọc nói cô muốn là main dancer (người nhảy chính) trong đội hình ở chương trình. Lời nói của Lâm Bảo Ngọc nửa thật nửa đùa nhưng cho thấy khát vọng của nữ ca sĩ khi đứng trong đội hình 30 Em xinh. Từ sự hoài nghi “một màu” ở live stage 1, Bảo Ngọc từng bước bứt phá và chạm tới sự bùng nổ ở live stage 4.

Sau live stage 4, Lâm Bảo Ngọc là Em xinh bứt phá mạnh mẽ bậc nhất. Cô đi lên từ thứ hạng 15 sau live stage 1, đến hạng 10 tại live stage 2, tiến lên hạng 3 ở live stage 4 và giữ hạng 6 tại live stage 4. Bên cạnh điểm số bình chọn, sự lột xác của Lâm Bảo Ngọc đến từ ngoại hình và cả cá tính âm nhạc, khi cuộc chơi khắc nghiệt gò ép nữ ca sĩ phải vượt qua vùng an toàn.

Lâm Bảo Ngọc lột xác ở live stage 4.

Bùng nổ

Lâm Bảo Ngọc được gọi tên là một trong 4 đội trưởng ở live stage 4. Đây là kết quả ngọt ngào cho Lâm Bảo Ngọc sau những màn trình diễn tỏa sáng ở live stage 3. Tại live stage 3, giọng ca sinh năm bùng nổ ở màn dance battle, được chấm điểm cao nhất trong các Em xinh. Với 20 điểm thưởng từ dance battle và 253 điểm bình chọn từ khán giả, Lâm Bảo Ngọc vượt lên nhiều tên tuổi “cứng” để chỉ xếp sau Bích Phương và Lyhan.

Đội Lâm Bảo Ngọc ở live stage 4 rơi vào thế khó khi hội tụ cùng lúc 3 rapper là Liu Grace, Pháo và Saabirose. Lâm Bảo Ngọc và Phương Mỹ Chi là 2 vocalist có màu sắc khác hẳn phần còn lại. Để giải bài toán dung hòa 2 nhóm cá tính, Lâm Bảo Ngọc và các thành viên chọn vẫn giữ chất rap/hiphop và pha trộn thêm chất liệu âm nhạc truyền thống, hiện đại.

Với cá nhân Lâm Bảo Ngọc là sự bứt phá mạnh nhất trong những Em xinh còn sót lại ở live stage 4. Nữ ca sĩ thử sức với một verse rap ở Bad Liar, do chính cô viết. Sang Duyên, Lâm Bảo Ngọc vẫn rap, hát xẩm và được làm main dancer như mong ước từ đầu chương trình. Điều Lâm Bảo Ngọc gây bất ngờ nhiều nhất nằm ở vũ đạo khi lần này, tại live stage 4, nữ ca sĩ vẫn làm tốt ở các điệu nhảy cơ bản của breakdance.

Trở lại với live stage 1, thứ duy nhất Lâm Bảo Ngọc gây được ấn tượng là giọng hát. Nữ ca sĩ đã hút “anti fan” về mình khi đứng lên phản biện đội trưởng LyLy, giữ ca khúc Từng ở lại với phiên bản Ballad. Có ý kiến khán giả nhận định Lâm Lâm Bảo Ngọc chỉ chú tâm hát Ballad, quá an toàn so với tính chất của một game show cần biến hóa liên tục.

Lâm Bảo Ngọc giờ đã phát triển thành phiên bản khó lường ở chương trình. Nữ ca sĩ vẫn rất mạnh trong “hệ” vocalist, giờ có thể nhảy, trình diễn sân khấu tự tin và đảm nhận các vai trò bổ trợ như rap.

Nữ ca sĩ biến hóa liên tục ở game show.

Thời của Lâm Bảo Ngọc?

Em xinh say hi đã nâng tầm Lâm Bảo Ngọc, từ một vocalist có thực lực thành một Em xinh đa tài và phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước khi Em xinh lên sóng, Lâm Bảo Ngọc không phải là cái tên tâm điểm thu hút chú ý. Nữ ca sĩ không nằm ở nhóm gạo cội, có lượng fan hùng hậu như Bích Phương, Miu Lê hay Phương Ly. Lâm Bảo Ngọc không phải là tên tuổi “trending”, trên thị trường, dù vài năm qua, cô có một số dự án nổi bật. Và Lâm Bảo Ngọc không thể là gương mặt mới, được khán giả chờ đợi như một “viên ngọc thô” sắp được mài dũa ở game show.

Xuyên suốt sự nghiệp, Lâm Bảo Ngọc hát đa số là ca khúc Ballad, hoặc những bài nhạc có nhịp điệu chậm rãi để tôn giọng hát. Từ The Voice 2019 đến Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, đến các bản cover ở show Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, Lâm Bảo Ngọc đã tự đóng khung quá chặt ở một địa hạt của giọng hát Ballad.

Chính vì sự đóng khung ở chuyện “chuyên hát Ballad”, Lâm Bảo Ngọc lại có lợi thế lớn nhất để bứt phá ở Em xinh. Khán giả chưa bao giờ thấy Lâm Bảo Ngọc nhảy và hát nhiều như tiết mục Gã săn cá và mọi thứ thành bất ngờ lớn. Và khán giả cũng chưa từng thấy Lâm Bảo Ngọc rap, khi cô cất giọng, tiếp tục là sự bất ngờ giữa những Em xinh chuyên rap như Liu Grace, Pháo.

Qua từng live stage của Em xinh, Lâm Bảo Ngọc đều có quân bài trong tay áo và cô tận dụng tốt từng cái mới, nét bất ngờ để đưa vào tiết mục. Không chỉ tỏa sáng về chuyên môn, Lâm Bảo Ngọc còn ghi điểm về sự khôn khéo, biết cách tạo điểm nhấn trong phát ngôn để đưa bản thân xuất hiện ở khung hình liên tục.

Với tất cả Em xinh, thành công ở chương trình là được làm đội trưởng ít nhất một lần. Lâm Bảo Ngọc đã nắm “thế cờ” trong tay và chạy đà thuận lợi cho live stage 3. Nữ ca sĩ không cùng đồng đội thắng chung cuộc ở live stage 4, nhưng thứ hạng của Lâm Bảo Ngọc vẫn đảm bảo ở tốp 4. Khi đó, Lâm Bảo Ngọc sẽ tiếp tục là lựa chọn ưu tiên cho live stage chung kết.