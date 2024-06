Dùng Al để gian lận thi; Hiệu trưởng bị khởi tố khiến sinh viên chưa có bằng tốt nghiệp

TPO - Chi tiết bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở từ 1/7; Xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm vụ giám thị chụp ảnh bài thi lớp 10 của thí sinh; Sở Giáo dục Đắk Lắk yêu cầu báo cáo vụ chậm nộp học phí 2 ngày bị hủy kết quả trúng tuyển lớp 10;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Chi tiết bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 20/6 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết ngày 19/6, Bộ Chính trị đã kết luận về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Theo đó, Chính phủ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%). (xem chi tiết)

Vụ giám thị chụp ảnh bài thi lớp 10 của thí sinh: Xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết, tỉnh này đang xác minh thông tin giám thị bị "tố" vi phạm quy chế tại điểm thi lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du).

Liên quan đến việc giám thị bị tố vào nhà vệ sinh chụp ảnh bài thi lớp 10 của thí sinh, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Mỗi năm, tại các tỉnh, có nhiều kỳ thi diễn ra, chúng tôi sẽ làm chặt chẽ để hạn chế đến mức tối đa nhất những sai sót hay vi phạm”.

Theo ông Tuấn, những ngày vừa qua, báo chí và mạng xã hội có thông tin một giám thị bị "tố" ép thí sinh mang bài thi làm sớm vào nhà vệ sinh để chụp ảnh. Về việc này, tỉnh đang yêu cầu xác minh làm rõ.

“Đây là vấn đề tác động đến tâm lý xã hội. Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm, không bao che nếu phát hiện vi phạm. Khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Sở Giáo dục Đắk Lắk yêu cầu báo cáo vụ chậm nộp học phí 2 ngày bị hủy kết quả trúng tuyển lớp 10

Sáng 22/6, Sở (GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã yêu cầu Trường TH-THCS-THPT Victory (gọi tắt, Trường liên cấp Victory, TP Buôn Ma Thuột), huỷ kết quả trúng tuyển vào lớp 10 của một học sinh vì chậm nộp học phí. Sở đang chờ nhà trường gửi báo cáo sự việc.

Trước đó, ông N.Q.T. (trú Hà Nội), phụ huynh nữ sinh N.M.L. (SN 2009, lớp 9A1 Trường liên cấp Victory), có đơn kiến nghị nhà trường về việc bị huỷ kết quả trúng tuyển vào lớp 10 của trường này. (xem chi tiết)

Lần đầu tiên một tạp chí khoa học của Việt Nam có 2 lĩnh vực vào top Q1 của WoS

Tạp chí Khoa học Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến vừa được Clarivate Analytics xếp vào nhóm Q1 (top 25%) trong cả hai lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học và Công nghệ Nano theo danh mục Journal Citation Reports năm 2023 của WoS. (xem chi tiết)

Thiếu tướng Công an: Xuất hiện tình trạng sử dụng AI để gian lận thi

Tại Hội nghị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng nay (20/6), Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng Công nghệ cao, Bộ Công an cho biết một số quốc gia trên thế giới đã phát hiện thí sinh sử dụng AI để gian lận thi. (xem chi tiết)

Đại học Quốc gia TPHCM có thêm phó giám đốc

Ngày 20/6, thông tin từ ĐHQG TPHCM cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM.

PGS.TS Trần Cao Vinh, sinh năm 1972, quê Trà Vinh, tốt nghiệp Cử nhân ngành vật lý Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) năm 1994. Sau đó, ông được giữ lại trường, làm trợ giảng tại Khoa Vật lý. Đến năm 1998, ông chính thức giảng dạy tại trường. (xem chi tiết)

Hiệu trưởng bị khởi tố, 120 sinh viên chưa thể nhận bằng tốt nghiệp

Khoảng 120 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng (CĐ) Y tế Quảng Nam chưa thể nhận bằng tốt nghiệp do Hiệu trưởng trường này bị khởi tố, trong khi các phó hiệu trưởng chưa có ai đủ thẩm quyền để ký vào văn bằng tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. (xem chi tiết)

Công an sẽ xử lý trường hợp tung tin sai sự thật về lộ đề thi lớp 10

Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết ngay sau khi có thông tin lộ đề thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lực lượng đã điều tra, xác minh làm rõ, đó là thông tin sai sự thật. Sắp tới, một số trường hợp lan truyền thông tin sẽ bị xử lý. (xem chi tiết)

Hà Nội nêu lý do chưa miễn học phí

UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc miễn học phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Ngoài ra căn cứ khả năng cân đối ngân sách, UBND TP. Hà Nội sẽ có chính sách hỗ trợ học phí cho các đối tượng học sinh không được miễn học phí theo đúng quy định. (xem chi tiết)