Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội đông nhất nước: Nỗ lực bảo mật đề thi, chống gian lận

Khó phát hiện thí sinh gian lận

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, riêng thí sinh tự do có hơn 4.600 em, bằng số lượng thí sinh của một tỉnh khác. Đến nay, Hà Nội đã chuẩn bị 196 điểm thi với gần 16.000 cán bộ, giáo viên coi thi, chấm thi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đi lại, các em trong một quận/ huyện/thị xã được bố trí thành một cụm thi.

Theo quy chế, cán bộ coi thi không được coi thi học sinh của trường mình. Mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi thi ở 2 trường phổ thông khác nhau, trong đó một người đến từ trường học lân cận và một người là giáo viên trường THCS tại quận, huyện đặt điểm thi.

Hà Nội đã huy động sở, ngành cùng phối hợp, có phương án chống úng ngập cho 85 điểm thi trong các quận nội thành, phân luồng giao thông cho học sinh đến điểm thi an toàn.

Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, cảnh báo trường hợp học sinh, người dùng mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật về kỳ thi sẽ bị xử lý. Trước đó, trong kỳ thi lớp 10, một số trường hợp tung tin lộ đề thi môn Ngữ văn, tuy nhiên sau khi xác minh, Công an khẳng định thông tin sai sự thật. Sắp tới, một số trường hợp vi phạm tuỳ mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.