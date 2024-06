Lần đầu tiên một tạp chí khoa học của Việt Nam có 2 lĩnh vực vào top Q1 của WoS

TPO - Tạp chí Khoa học Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến vừa được Clarivate Analytics xếp vào nhóm Q1 (top 25%) trong cả hai lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học và Công nghệ Nano theo danh mục Journal Citation Reports năm 2023 của WoS.

Trong năm 2023, Clarivate Analytics đã công nhận tổng cộng 438 tạp chí trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và liên ngành. Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor - IF) của một tạp chí được tính bằng tỉ số giữa tổng số lần trích dẫn các bài báo đăng trên tạp chí đó trong hai năm trước đó và tổng số bài báo mà tạp chí đã xuất bản trong cùng khoảng thời gian.

Web of Science (WoS) dựa vào chỉ số IF để xếp hạng tạp chí khoa học trong hệ thống. Trong đó, Q1 là các tạp chí thuộc hạng 25% top đầu; Q2 là 25-50%; Q3 là 50-75%%; Q4 là trên 75%.

Với chỉ số IF là 6,7, Tạp chí Khoa học Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Journal of Science Advanced Materials and Devices - JSAMD) xếp hạng 90/438 tạp chí trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu, tương đương với top 20,4% tạp chí hàng đầu, do đó được xếp hạng Q1. Mặc dù IF giảm so với năm 2022 (từ 8,0 xuống 6,7), thứ hạng của JSAMD vẫn tương đương (vẫn thuộc top 20,4% trong năm 2023 so với 20,2% của năm 2022). Xu hướng giảm IF chung của nhiều tạp chí trên thế giới trong năm nay có thể do sự gia tăng đáng kể số lượng tạp chí trong lĩnh vực khoa học, phản ánh sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phát triển khoa học công nghệ trên toàn cầu.

Đặc biệt, trong năm nay, JSAMD đã đạt được bước tiến mới khi được xếp hạng Q1 trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Nano, với vị trí thứ 34/140 tạp chí (phân vị 23,9%). Trước đó, vào năm 2022, JSAMD chỉ đạt hạng Q2 trong lĩnh vực này, với vị trí thứ 30/108 tạp chí (thuộc top 27,3%). Kết quả này cho thấy ban biên tập đã nỗ lực không ngừng trong việc lựa chọn và công bố các bài báo chất lượng cao, có tính liên ngành và thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kể từ khi thành lập vào năm 2016, JSAMD đã đạt được những cột mốc quan trọng trong việc khẳng định uy tín và chất lượng. Năm 2019, IF của tạp chí là 3,78; năm 2020 là 5,47; năm 2021 là 7,38.

Tạp chí JSAMD là ấn phẩm khoa học hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Vào tháng 7/2017, tạp chí đã được chấp nhận vào hệ thống nhóm tạp chí mới nổi của ISI (ESCI - Emerging Sources Citation Index) và tháng 4/2018 được đưa vào danh mục Scopus. Tháng 12/2019 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi JSAMD được Clarivate Analytics lựa chọn vào danh mục chỉ số trích dẫn khoa học SCIE (Science Citation Index Expanded) của WoS, trở thành tạp chí khoa học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam (cho đến nay) có mặt trong danh mục SCIE uy tín hàng đầu thế giới.