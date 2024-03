GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chính thức là thành viên Ban biên tập Tạp chí quốc tế về Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ

TPO - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa chính thức trở thành thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí quốc tế về Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ: Journal of Aerospace Science and Technology, Nhà xuất bản Elsevier.

Journal of Aerospace Science and Technology, Nhà xuất bản Elsevier là một trong những tạp chí quốc tế hàng đầu có trong danh mục SCI index, top 5%, có uy tín lớn và chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật- công nghệ hàng không- vũ trụ.

Thành viên Ban biên tập Tạp chí Journal of Aerospace Science and Technology là các nhà khoa học xuất sắc trên thế giới trong lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Hàng không Vũ trụ từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Ý, New Zealand, Trung Quốc,…và Việt Nam.

Đến nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức là thành viên Hội đồng biên tập của 10 tạp chí quốc tế trong danh mục ISI thuộc những nhà xuất bản có uy tín như: Tạp chí Aerospace Science and Technology (Nhà xuất bản Elsevier); Tạp chí Mechanical Engineering Science (Proc. IMechE Part C, Nhà xuất bản SAGE); Tạp chí Mechanics of Composite Materials và Tạp chí Mechanical Science and Technology (Nhà xuất bản Springer); Tạp chí Applied Mathematics and Mechanics (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Nhà xuất bản WILEY); Tạp chí Cogent Engineering (UK, Nhà xuất bản Taylor & Francis); Tạp chí Science and Engineering of Composite Materials (Nhà xuất bản De Gruyter),…

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức sinh năm 1963. Ông là học sinh xuất sắc nhất của lớp chuyên toán khóa 1 của tỉnh Hoàng Liên Sơn (1978); là thủ khoa của Khoa Toán - Cơ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1984; được trường Đại học Tổng hợp đề nghị và Bộ trưởng Nguyễn Đình Tứ (khi đó đang là Bộ trưởng Bộ Đại học) quyết định cho tham gia kỳ thi chọn nghiên cứu sinh đi nước ngoài.

Ngay kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh năm 1985, ông đỗ đầu, sau đó được Bộ Đại học cử đi làm luận án tiến sĩ ở Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên mang tên M. V. Lomonosov.

Tại đây, ông đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiến sĩ Toán - Lý năm 1991 khi mới 28 tuổi và sau đó tiếp tục bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiến sĩ khoa học ở Viện hàn Lâm Khoa học Nga khi 34 tuổi (năm 1997).

Năm 1999, ở tuổi 36 ông được công nhận và cấp bằng phát minh về quy luật ứng xử của các vật liệu composite 3 pha có cấu trúc không gian 3Dm (nền, hạt và sợi).

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đã công bố trên 350 bài báo, công trình khoa học, trong đó có hơn 200 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI có uy tín.