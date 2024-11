Du lịch Khánh Hòa sắp thu nhiều tiền nhất từ trước đến nay

TPO - Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong 10 tháng, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, vượt 17,2% kế hoạch. Dự kiến, năm nay Khánh Hòa sẽ đón hơn 10 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch trên 50.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Chiều 11/11, Sở Du lịch Khánh Hòa và văn phòng đại diện phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Khánh Hòa phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại, tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành địa phương và hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, 10 tháng năm nay, toàn tỉnh đón khoảng 9,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2023 (vượt 6% kế hoạch của năm 2024). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 134% so với cùng kỳ (vượt 29,7% kế hoạch); khách nội địa ước đạt 5,6 triệu lượt, tăng 26,1% so với cùng kỳ (đạt 94,3% kế hoạch).

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ (vượt 17,2% kế hoạch). Dự kiến, năm nay Khánh Hòa sẽ đón hơn 10 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch trên 50.000 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay).

Trên toàn tỉnh hiện có 1.189 cơ sở lưu trú du lịch với gần 66.185 phòng, trong đó, cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao được công nhận là 105 cơ sở với gần 26.728 phòng, chiếm hơn 40% tổng số phòng trên địa bàn tỉnh; 266 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành và 640 xe hợp đồng từ 10 - 29 chỗ, 778 xe trên 29 chỗ, trong đó 450 xe được cấp biển hiệu du lịch và 1.145 phương tiện thuỷ nội địa vận chuyển khách.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa có nhiều kế hoạch làm mới diện mạo du lịch, thu hút du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa. Điển hình như việc tổ chức thành công 2 chương trình gồm: Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2024 và Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024.

Hội nghị cũng đã cùng nhau trao đổi xoay quanh các vấn đề như: Loa phát thanh gây tiếng ồn ảnh hưởng người dân, du khách ở khu vực biển Nha Trang; thống nhất phần mềm cập nhật thông tin của khách lưu trú (hiện tại các doanh nghiệp đang triển khai trên 3 phần mềm khác nhau - PV); giá thuê bãi biển để kinh doanh dịch vụ du lịch quá cao gây khó khăn cho doanh nghiệp; có các biển báo cảnh báo về việc xả rác bữa bãi trên bờ biển Nha Trang và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm...

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng kẻ xấu thành lập fanpage giả mạo trang của các khách sạn lớn tại Nha Trang để lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của du khách.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Khi tiếp nhận thông tin phản ánh có kẻ xấu thành lập fanpage giả mạo trang của các khách sạn để lừa tiền khách, sở đã chuyển ngay thông tin cho công an tỉnh để điều tra xử lý theo thẩm quyền, đưa ra rất nhiều cảnh báo cho doanh nghiệp, du khách. Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cũng đã làm cầu nối đưa các thông tin cảnh báo lên các phương tiện truyền thông đại chúng.

"Đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chủ trì và phát động một chiến dịch truyền thông để đưa ra các dấu hiệu, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời ngay. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao cảnh giác và khi phát hiện có sự việc là phải báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời", bà Thanh nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay: Ông đánh giá cao những ý kiến góp ý đầy trách nhiệm, tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với du lịch Khánh Hòa. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương luôn đồng hành, lắng nghe, tiếp nhận và xem xét giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

"UBND tỉnh đề nghị Sở Du lịch chủ trì, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các vấn đề mới phát sinh tại hội nghị, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để cơ cấu hoạt động, phát triển chuỗi hệ thống cung ứng dịch vụ đảm bảo chất lượng đón khách du lịch.

Sở Du lịch phải phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ban hành kế hoạch xúc tiến, quảng bá và kích cầu thu hút khách du lịch, trong đó xác định thị trường khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực; phối hợp các hãng hàng không đề ra chính sách phù hợp, các gói kích cầu nội địa, đảm bảo chất lượng, trọng tâm là thu hút khách từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ và Tây Nguyên...", ông Thiệu nói thêm.