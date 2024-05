Vì sao du lịch Khánh Hòa thắng nghìn tỷ?

TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ngành du lịch Khánh Hòa thu hút gần 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước với tổng doanh thu đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, thị trường du lịch Khánh Hòa sôi động, nhộn nhịp khi các tuyến đường trung tâm và địa điểm tham quan luôn chật kín xe. Các bãi biển dọc đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang “ken đặc” người dân, du khách tắm biển.

Theo thống kê của Sở Du lịch Khánh Hoà, lượng khách đến địa phương có xu hướng tăng cao từ ngày 27-30/4. Trong đó, khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất khoảng trên 90%.

Để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tích cực chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm những sản phẩm mới, chương trình ưu đãi để phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết: Để kích cầu thu hút khách du lịch, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách trong đợt du lịch cao điểm lễ. Từ đó, tạo tiền đề cho kết nối hợp tác giữa ngành du lịch Khánh Hoà với các doanh nghiệp du lịch trên cả nước, hỗ trợ nhau tạo ra sản phẩm đa dạng, nhiều trải nghiệm cho du khách trong dịp lễ.

Theo bà Thanh, giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của khách du lịch nội địa, nhưng với việc đường bộ cao tốc thông suốt từ TPHCM đi Nha Trang chỉ mất khoảng 5 tiếng đã mở ra cầu nối thuận lợi cho du lịch Khánh Hòa, giúp thu hút lượng lớn du khách ở các tỉnh phía Nam đi bằng đường bộ đến Khánh Hòa. Ngoài đường bộ và đường hàng không thì đường sắt cũng được đông đảo khách du lịch nội địa chọn di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Trong kỳ nghỉ lễ này, Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ du khách như: Liên hoan quốc tế nhạc Jazz; Lễ hội Tháp Bà Ponagar với sự tham gia của hàng vạn người dân và du khách; bắn pháo hoa trên đảo Hòn Tre; ngày hội thả diều 2024 được tổ chức tại huyện Diên Khánh … cùng nhiều hoạt động lễ hội sôi động, xuyên suốt trong những ngày nghỉ, giá cả dịch vụ hợp lý đã giúp du lịch Khánh Hòa thu hút đông đảo du khách.

“Tuy lượng khách du lịch tăng cao nhưng tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày lễ đều được đảm bảo, các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá... đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Sở cũng tăng cường bố trí cán bộ công chức, viên chức trực cơ quan, trực điện thoại di động 24/7 để phối hợp xử lý các vụ việc liên quan phản ánh của khách”, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho hay.