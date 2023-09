Du lịch dịp 2/9: Đà Nẵng 'bỏ túi' hơn 900 tỷ; Hải Phòng, Cần Thơ 'hái ra tiền'

TPO - Lượng du khách năm nay tăng hơn năm ngoái. Trung bình mỗi ngày có 122 chuyến bay đưa du khách đến Đà Nẵng, chủ yếu là khách lẻ. Trong khi đó, Hải Phòng, Cần Thơ đạt doanh thu cao từ du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Trao đổi với Tiền phong chiều 4/9, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1 - 4/9) đạt con số khá ấn tượng.

Có hơn 250.000 lượt khách đến thành phố, tăng 6,3% so với năm 2022. Trong đó khách quốc tế đạt gần 79.000 lượt và khách nội địa đạt hơn 175.000 lượt. Đa số là khách đi lẻ, chiếm khoảng 85%.

Sở Du lịch thông tin thêm, lượng khách lưu trú trong kỳ nghỉ lễ gần 75.500 lượt, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đông nhất vào các ngày 1 và 2/9.

Đặc biệt, lượng khách du lịch đường sông tăng gần 40% với hơn 11.000 lượt.

Theo ghi nhận, kỳ nghỉ lễ năm nay thời tiết Đà Nẵng mát mẻ, thuận lợi cho du khách tham quan, di chuyển, hoạt động ngoài trời. Các khu điểm du lịch tấp nập khách tới vui chơi, trải nghiệm.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón hơn 47.000 lượt khách, Công viên Châu Á hơn 12.000 lượt, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài khoảng 20.000 lượt, Công viên nước Mikazuki khoảng 12.000 lượt, Danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 21.000 lượt.

Sở Du lịch cho biết thêm, tổng thu du lịch ước đạt gần 915 tỷ đồng.

Tại Cần Thơ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, ước tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt khoảng 180.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt gần 200 tỷ đồng.

Chiều 4/9, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ - cho biết, trong các ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh, ước tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố đạt khoảng 180.000 lượt, giảm 4% so với dịp lễ Quốc khánh năm 2022.

Các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 69.800 lượt khách lưu trú, trong đó, khách quốc tế ước khoảng hơn 900 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 198 tỷ đồng, tăng 5% so với dịp lễ Quốc khánh năm 2022.

Về hoạt động lưu trú, các cơ sở đã chuẩn bị chu đáo công tác đón khách du lịch, đảm bảo hoạt động an toàn, chất lượng trong kỳ nghỉ lễ, bố trí nhân sự đảm bảo phục vụ chu đáo, tạo cho du khách sự an tâm, thoải mái trong thời gian lưu trú tại thành phố.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá phòng, chương trình ẩm thực, nghệ thuật, tiệc buffet… phục vụ khách du lịch trong dịp lễ…

Tại các khu, điểm du lịch đã tổ chức các chương trình, hoạt động, sự kiện thu hút khách du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chú trọng tinh thần, thái độ phục vụ.

Đáng chú ý, các điểm di tích, lịch sử - văn hóa thu hút đông khách tham quan trong dịp lễ như: Đền thờ Vua Hùng, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam, nhà cổ Bình Thủy, Đình Bình Thủy, Bảo tàng thành phố...

Đặc biệt trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Cần Thơ tổ chức các sự kiện hấp dẫn thu hút khách tham quan như: tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023”; Hội thi - Hội thảo và triển lãm hoa lan mở rộng lần thứ VIII năm 2023...

Theo đánh giá của Sở Du lịch Hải Phòng, lượng khách du tập trung cao ở hai trọng điểm du lịch Đồ Sơn, Cát Bà và các điểm văn hóa ẩm thực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là khách du lịch nội địa.

Sản phẩm du thuyền năm nay thu hút lượng khách du lịch có khả năng chi trả cao, nhất là khách quốc tế. Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng khách du lịch lưu trú ngủ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đạt từ 90-95% công suất phòng. Sản phẩm du lịch Food Tour - Hải Phòng cũng thu hút lượng lớn khách du lịch là giới trẻ đi tàu hỏa để trải nghiệm.

Đối tượng khách du lịch đến với Hải Phòng năm nay chủ yếu sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm cùng gia đình, bạn bè; hình thức đi du lịch tự túc chiếm ưu thế.

Các điểm tham quan thu hút du khách như: Bãi Cát Cò 1, 2, 3; Vịnh Lan Hạ (Cát Bà); Bãi tắm khu 1, 2, 3, khu Đồi Rồng, Hòn Dấu Resort, Đảo Dấu, Đền Bà Đế, Tháp Tường Long (Đồ Sơn)…

Ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng - cho biết, để đảm bảo tốt các điều kiện đón, phục vụ khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hải Phòng đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo đảm quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ khách du lịch.

Các khách sạn, nhà nghỉ, các dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo, phục vụ nhiệt tình, chu đáo; không có tình trạng đầu cơ phòng và sốt phòng ảo.

Trong những ngày nghỉ lễ lượng khách tăng đột biến, trong ba ngày cao điểm (từ 1-3/9) hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch tại Đồ Sơn và Cát Bà đạt 90% công suất phòng. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch đi về trong ngày cũng khá đông, lượng khách trải nghiệm Food tour - Hải Phòng cũng tăng mạnh.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tăng cường lực lượng, tăng chuyến tập trung cao độ và chấp hành nghiêm túc các quy định về vận tải hành khách đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ, đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch.

Công tác an ninh, an toàn tại các điểm du lịch, bãi tắm tại đảo Cát Bà, Đồ Sơn và các bến tàu, bến xe, nhà ga được chú trọng, tăng cường nên tình hình an ninh trật tự được giữ vững và đảm bảo an toàn.

“Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm và tham quan thành phố, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự; an toàn cho du khách, giữ gìn vệ sinh môi trường và chú ý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức đón khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vui tươi, lành mạnh và an toàn”, ông Thưởng cho biết.