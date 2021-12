Du lịch Cần Thơ bị ảnh hưởng nặng nề, doanh thu giảm hơn 56%

TPO - Theo UBND thành phố Cần Thơ, từ quý 3/2021, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, phải thực hiện giãn cách xã hội, khu vực dịch vụ tiếp tục chịu tác động mạnh và ảnh hưởng nặng nề, các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, vận tải phát sinh nhiều khó khăn. Riêng hoạt động du lịch bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh thu các ngành kinh doanh của thành phố đều giảm mạnh ở các nhóm sản phẩm không thiết yếu; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước thực hiện 139.279 tỷ đồng, đạt 86,4% kế hoạch (KH). Hoạt động vận tải hành khách thực hiện vận chuyển 49,6 triệu lượt khách, giảm hơn 30% so với năm 2020…

Riêng hoạt động du lịch bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Ước năm 2021, tổng số khách đến thành phố là hơn 2,1 triệu lượt, đạt 34,2% KH, giảm 62,2% so với năm 2020.

Các doanh nghiệp (DN) lưu trú phục vụ hơn 898 ngàn lượt khách, đạt 34% KH và giảm 55,5% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế lưu trú 9,7 ngàn lượt, đạt 6,9% KH và giảm 91,3% so với năm 2020; khách nội địa lưu trú hơn 888 ngàn lượt, đạt 33,5% KH và giảm 53,5% so với năm 2020.

Doanh thu du lịch đạt 1.375 tỷ đồng, đạt 33,5% KH và giảm 56,6% so với năm ngoái. Các DN lữ hành quốc tế không tổ chức đón và đưa khách đi quốc tế; lữ hành nội địa ước phục vụ 11 ngàn lượt khách, đạt 10% KH và giảm 82,7% so với năm 2020…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng vừa chỉ đạo các sở ngành tổ chức triển khai chương trình hợp tác toàn diện giữa UBND thành phố và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Sở VH-TT&DL Cần Thơ là đầu mối tham mưu triển khai các chương trình hợp tác như nêu trên, phối hợp với Vietnam Airlines xây dựng các chương trình kích cầu du lịch; xây dựng các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Cần Thơ ở trong và ngoài nước giai đoạn 2021-2025.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố đề xuất mở lại các đường bay nội địa và quốc tế tại các thị trường trọng điểm khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Theo biên bản thỏa thuận về chương trình hợp tác toàn diện giữa UBND thành phố Cần Thơ và Vietnam Airlines ký kết hồi tháng 10/2021, một trong những nội dung quan trọng là phối hợp nghiên cứu phát triển đường bay quốc tế các thị trường trọng điểm và tiềm năng sau khi tình hình dịch được kiểm soát.

Hai bên cũng sẽ phối hợp đưa ra các giải pháp kích cầu du lịch nội địa trong giai đoạn 2021-2025; xây dựng chính sách hỗ trợ giá vé cho các DN du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch, phát triển các đường bay nội địa từ Cần Thơ đi các tỉnh và ngược lại; hỗ trợ, khuyến khích để các DN sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Vietnam Airlines và các hãng trực thuộc như Vasco, Pacific Airlines.

Thỏa thuận hợp tác giữa Cần Thơ và Vietnam Airlines cũng tập trung vào phối hợp nghiên cứu, hình thành các sản phẩm và tuyến điểm du lịch; tổ chức các sự kiện giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc gia và khu vực giai đoạn 2021-2025…

Tháng 11 vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt đề cương thực hiện đề án Phát triển du lịch nông nghiệp (DLNN) trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án nhằm khai thác có hiệu quả giá trị tài nguyên trong nông nghiệp, hướng dẫn các hoạt động triển khai cụ thể giúp nâng cao sức cạnh tranh của DLNN của thành phố, tiến tới phát triển DLNN theo hướng sinh thái bền vững... Đề án sẽ lựa chọn một mô hình (đã có sẵn) để định hướng phát triển cho giai đoạn từ 2022-2025, đảm bảo phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong tháng 12/2021, đề án sẽ được trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt các nội dung cụ thể.