Du khách đến Hạ Long tăng mạnh dịp cuối tuần

TPO - Chiếc xe tải va chạm với xe máy và một xe đạp trên đường ĐT741 (Bình Dương). Camera an ninh ghi lại cho thấy, người phụ nữ ngồi trên xe máy bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ, trong khi hai người khác nguy kịch.

TPO - Tối 25/3, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tham mưu (Bộ Công an) tổ chức lễ trao giải “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021, tuyên dương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc.