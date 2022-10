Dự báo triều cường tiếp tục vượt báo động III, Cần Thơ linh hoạt phương án dạy học

TPO - Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch ở Cần Thơ tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 26 – 28/10 (nhằm ngày 2 – 4/10 Âm lịch), vượt báo động III và xấp xỉ đỉnh triều đợt rằm tháng 9 Âm lịch vừa qua.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cần Thơ vừa có công văn đề nghị Phòng GD&ĐT quận, huyện; các cơ sở giáo dục trực thuộc; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, huyện tiếp tục chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng 10 Âm lịch.

Theo đó, căn cứ dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, do tình hình triều cường cao hơn mức báo động III, dự báo thời tiết xấu và mưa nhiều, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 28/10/2022, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp (dạy học trực tuyến, hướng dẫn học tập tại nhà, hoặc dạy học trực tiếp hay điều chỉnh thời gian đến trường và tan học), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên và giáo viên.

Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Sở GD&ĐT trước đó về việc chủ động, tăng cường chỉ đạo công tác chống ngập lụt trong đợt triều cường vào tháng 9 Âm lịch và Công văn số 3000/SGDĐT-CTTT về việc sẵn sàng các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022. Khi có sự cố liên quan đến tình hình mưa, lũ, triều cường xảy ra, báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT.

Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ sáng 24/10 cho hay, trong hai ngày qua, mực nước trên các sông rạch tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch, đỉnh triều cao nhất hàng ngày hiện đã vượt mức báo động III.

Cụ thể, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 7h ngày 24/10 là 2,05m, vượt mức báo động III là 0,05m.

Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 26 – 28/10 (nhằm ngày 2 – 4/10 Âm lịch).

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có thể đạt mức 2,2- 2,25m, vượt báo động III là 0,2- 0,25m và xấp xỉ đỉnh triều đợt rằm tháng 9 Âm lịch vừa qua.

Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 5h- 7h và 16h- 18h. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 2.

Đây cũng là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao, cần chú ý đề phòng trong thời gian triều lên kết hợp mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông…