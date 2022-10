Triều cường tại Cần Thơ "bất ngờ" lập kỷ lục mới

TPO - Mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 19h ngày 12/10 đạt mức 2,27m, cao hơn báo động III là 0,27m và vượt mức lịch sử năm 2019.

Tối 12/19, thông tin với Tiền Phong, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 19h hôm nay (12/10) đạt mức 2,27m. Như vậy, mực nước này cao hơn báo động III là 0,27m và đã vượt 2cm so với mực nước đỉnh triều kỷ lục của năm 2019 (2,25m).

Theo ông Hải, kết quả trên cũng khiến cơ quan chuyên môn bất ngờ so với dự báo sáng cùng ngày. Trả lời lý do vì sao không có mưa kết hợp nhưng nước vẫn lên cao kỷ lục, ông Hải cho hay, nguyên nhân là do hiện vẫn trong thời điểm triều cường lên cao và đạt đỉnh đợt rằm tháng 9 âm lịch, đồng thời có sự thay đổi về hướng gió từ biển nên bất ngờ đẩy triều cường lên cao.

Ông Hải cho biết, kết quả trên tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn đúng như dự báo ban đầu (dự báo được ông Hải cho hay tại cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó triều cường hôm 9/10 - PV).

Dự báo trong các ngày tiếp theo, ông Hải cho rằng, trong ngày 13/10, mực nước sẽ xuống nhưng rất chậm.

Trước đó, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 7h ngày 12/10 ở mức 2,2m (vượt mức báo động III là 0,2m), thấp hơn ngày 11/10 (2,23m) và ngày 10/10 (2,21m).

Trong những ngày tới, dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch bắt đầu xuống chậm và vẫn còn ở mức cao trên mức báo động II (1,9m) cho đến ngày 15/10, sau đó sẽ xuống nhanh. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 7-9h và 19-20h.

Những hình ảnh triều cường gây ngập úng ở Cần Thơ:

Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ khuyến cáo, cần chú ý đề phòng mực nước còn ở mức cao, khi triều lên thời tiết có mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng, thời gian ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô, ven sông.

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP đã chủ động tăng cường lực của TP xuống cơ sở để hỗ trợ các địa phương trong phòng chống ngập đô thị và phòng chống sạt lở đê bao, bảo vệ vườn cây ăn trái, rau màu, vùng lúa chưa thu hoạch, vùng nuôi trồng thủy sản, nhất là tại các cồn, bảo vệ ổn định cuộc sống cho bà con…