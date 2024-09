Dự báo mới về tăng trưởng kinh tế Việt Nam hậu bão số 3

TPO - Đối với quý III, Ngân hàng UOB của Singapore dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại ở mức 5,7%, giảm so với mức dự báo trước đó là 6,0%; quý IV dự báo tăng trưởng 5,2%, giảm so với mức 5,4%. Dự báo tăng trưởng cả năm nay của Việt Nam, UOB hạ xuống còn 5,9%, giảm 0,1% so với dự báo trước đó là 6%.