Dòng tiền bất động sản bắt đầu dịch chuyển

TPO - Từ quý IV năm nay, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản (BĐS) TPHCM đã tăng trở lại và nhu cầu tìm kiếm tập trung ở loại hình nhà phố, chung cư, đất nền. Do đó, nhiều chủ đầu tư đã bắt đầu bung hàng để đón sóng mới.

Nhộn nhịp bung hàng

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa tổ chức lễ bốc thăm chọn căn đợt 1 cho dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh (tên thương mại là Quy Nhơn Iconic ở Bình Định). Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh có diện tích hơn 43 ha, nằm dọc quốc lộ 19 - cung đường huyết mạch kết nối sân bay Phù Cát và trung tâm TP. Quy Nhơn. Dự án có 1.422 sản phẩm đất nền, biệt thự và nhà phố thương mại, được thiết kế hiện đại, nhấn mạnh yếu tố sinh thái, với lợi thế đặc biệt từ vị trí ven sông Hà Thanh dài 2,5 km.

Realty Holdings là đơn vị phân phối độc quyền dự án, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đưa sản phẩm Quy Nhơn Iconic ra thị trường. Đáng chú ý, tại sự kiện, toàn bộ giỏ hàng 181 sản phẩm đã đăng ký hết và vẫn có rất nhiều đối tác cũng như khách hàng chiến lược mong muốn được bổ sung thêm lượt đăng ký quyền chọn sản phẩm.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt kỳ vọng sẽ ghi nhận khoản doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng từ dự án Quy Nhơn Iconic ngay trong quý IV/2024, đóng góp đáng kể vào kế hoạch kinh doanh của công ty trong giai đoạn cuối năm.

Ngoài dự án Quy Nhơn Iconic, Phát Đạt đang triển khai nhiều dự án lớn khác trong giai đoạn 2024-2027 như Cadia Quy Nhơn (Bình Định), Han Riverside (Đà Nẵng), khu nhà ở phức hợp Thuận An 1-2 (Bình Dương), khu thương mại dịch vụ Serenity Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tất cả các dự án này được kỳ vọng mang về tổng doanh thu 50.000 tỷ đồng cho Phát Đạt trong giai đoạn từ nay đến năm 2027.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thông báo mở bán giai đoạn 1 của dự án Foresta tại TP.Thủ Đức (TPHCM), rộng 12 ha. Theo đó, Khang Điền sẽ ra hàng 200 sản phẩm là nhà phố, biệt thự, với giá bán từ 18 tỷ đồng/căn… Dự án này hiện đã xây dựng xong và đây là dự án hợp tác giữa Khang Điền và Keppel Land.

Công ty CP Địa ốc Phú Long cũng vừa công bố ra thị trường dự án Essensia Sky tại huyện Nhà Bè (TPHCM). Dự án được xây dựng trên diện tích 10.000 m2, với 2 block chung cư cao cấp 26 tầng, gồm 424 căn hộ chung cư, giá bán khởi điểm 60 triệu đồng/m2. Dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào năm 2027.

Trong khi đó, Công ty DKRA Group thông báo chính thức mở bán dự án Saigon Riverpark tại huyện Cần Giuộc (Long An). Dự án với diện tích 32 ha, gồm 1.229 nền, giá bán 20 - 25 triệu đồng/m2.

Cũng tại Long An, dự án khu phức hợp căn hộ Destino Centro với khoảng hơn 2.000 căn hộ do Công ty CP Bất động sản Seaholdings đầu tư và phát triển đã khởi công tại cửa ngõ phía Tây TPHCM. Nằm trên tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 1A, Destino Centro sở hữu tổng diện tích hơn 2,1 ha với 5 block, cung cấp hơn 2.000 căn hộ.

Công ty TNHH KN Cam Ranh cũng thông báo mở bán dự án bất động sản nghỉ dưỡng biển mang tên CaraWorld Cam Ranh. Theo KN Cam Ranh, dự án có quy mô 50 ha, với 1.868 căn hộ. Được biết, dự án này được KN Cam Ranh triển khai từ năm 2018 và đã bàn giao giai đoạn 1 cho khách hàng.

Tập đoàn Bcons hợp tác với Tập đoàn Tân Đông Hiệp khởi công và ra mắt dự án chung cư Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Dự án được xây dựng trên diện tích gần 20.000 m2, gồm 1 khối đế, 4 block cao 38 tầng. Trong đó 4 tầng là trung tâm thương mại rộng 10.000 m2, 1.800 căn hộ để ở và 850 căn hộ cho thuê. Dự án chung cư Tân Đông Hiệp sẽ mở bán vào năm 2025 và bàn giao nhà vào năm 2027.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons cho biết, khi dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, nhất là lực lượng lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Bình Dương và TPHCM. Sau 10 năm doanh nghiệp đã cung cấp cho thị trường nhà ở hơn 10.000 căn hộ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 40.000 cư dân.

Ngoài ra, hàng loạt chủ đầu tư như Phú Đông Group, BCG Land, Trần Anh Group, Cát Tường Group … cũng thông báo mở bán hàng dự án chung cư, đất nền, nhà phố… tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.

Dòng tiền dịch chuyển

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh của Batdongsan.com.vn dẫn số liệu từ một khảo sát của Batdongsan.com.vn trên 180 nhà đầu tư Hà Nội cho thấy, 66% người được hỏi đang quan tâm và tìm kiếm cơ hội ở thị trường TPHCM. Kết quả cũng chỉ ra nhà đầu tư Hà Nội bắt đầu giảm quan tâm đến thị trường thủ đô, mức giảm vào khoảng 47% so với cao điểm tháng 3/2024.

“Không chỉ riêng người Hà Nội, người TPHCM cũng đang tăng cường tìm kiếm bất động sản tại Sài Gòn. Đây là một sự dịch chuyển thú vị. Từ quý IV/2024, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản TPHCM đã tăng trở lại và nhu cầu tìm kiếm tập trung ở loại hình nhà phố, chung cư, đất nền”, ông Tuấn nói.

Theo vị chuyên gia này, thị trường TPHCM đang nhiều tiềm năng và có giá hợp lý. Với 5 tỷ đồng, nhà đầu tư có rất nhiều lựa chọn ở cả vùng ven lẫn trung tâm. Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội nhưng chưa xuống tiền.

Trong khi đó, ông Dương Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Asia New Time cho biết, sự dịch chuyển của dòng vốn tìm kiếm cơ hội tại các khu vực được cho là đô thị vệ tinh trong xu thế giãn dân của TPHCM trong tương lai như Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai) hay Long An đang gia tăng nhanh. Nhiều dự án đất nền, nhà phố tại khu vực này giá giao dịch tăng lên từ 10-20% so với cùng kỳ năm trước.

“Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định giai đoạn khó khăn nhất của bất động sản đã qua và thị trường đang bước vào một chu kỳ mới. Nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu quay lại thị trường bất động sản để tìm kiếm các sản phẩm phù hợp”, ông Tiến nói.

Ông Tiến cũng cho rằng, năm 2024 là năm bản lề chuyển giao giữa giai đoạn cũ và mới, cùng với 3 sắc luật quan trọng liên quan đến đất đai đồng thời có hiệu lực sớm sẽ tạo hành lang pháp lý ổn định và tiền đề thuận lợi cho thị trường giai đoạn tiếp theo. Do đó, năm 2025 được xem là năm đầu tiên, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thị trường địa ốc.