Đồng Nai kiểm soát lò hơi, thiết bị chịu áp lực tại các doanh nghiệp

TPO - Sau khi xảy ra vụ nổ lò hơi tại doanh nghiệp gỗ làm nhiều người thương vong, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai thực hiện các hoạt động kiểm tra doanh nghiệp sử dụng lò hơi, máy nén khí trong sản xuất.

Ngày 25/5, thông tin từ Sở Công Thương Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch về việc kiểm tra các quy định của pháp luật liên quan tới các nhà máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt là lò hơi, thiết bị chịu áp lực, từ ngày 27/5 đến 4/6, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra tại 8 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chế biến gỗ, vật tư y tế trên địa bàn các huyện: Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa.

Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện giám sát kiểm định chất lượng các máy móc thiết bị đang hoạt động tại xưởng sản xuất, khu vực vận hành lò hơi, kho trữ hóa chất và hồ sơ về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp. Đề nghị các doanh nghiệp rà soát khai báo các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định. Qua đó, đoàn kiểm tra sẽ chấn chỉnh và hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động tại nơi làm việc. Đặc biệt, đối với người vận hành lò hơi cần phải huấn luyện an toàn và kỹ thuật trong quá trình vận hành máy; doanh nghiệp cần bố trí nhân viên vận hành lò hơi khu vực riêng để đảm bảo an toàn.

Theo Sở Công Thương, hoạt động kiểm tra này nhằm đẩy mạnh kiểm soát chặt việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt từ sau vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu) vừa qua làm 6 người chết và 5 người bị thương.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng lò hơi, máy nén khí trong sản xuất, nhất là lĩnh vực sản xuất gỗ để có đánh giá tổng hợp cũng như kiểm định chất lượng của các thiết bị sản xuất. Đồng thời, tiến hành rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động.