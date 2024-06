Đồng Nai: Công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Nhơn Trạch công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Sáng 7/6, Huyện Nhơn Trạch đã công bố 7 quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy và UBND huyện về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chuẩn y chức danh ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lại Như Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhơn Trạch, quyết định có hiệu lực từ ngày 3/6.

Ban Thường vụ Huyện ủy công bố 5 quyết định luân chuyển, bổ nhiệm và nghỉ chính sách hưu trí gồm: Trao quyết định nghỉ hưu theo chính sách từ ngày 1/9 đối với ông Mai Thanh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điều động ông Đỗ Hoàng Kha, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh đến công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, giao UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện. Điều động ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phước An đến công tác tại xã Vĩnh Thanh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu HĐND xã bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh.

Điều động ông Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đến công tác tại xã Phước An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã Phước An, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu HĐND xã bầu ông Nguyễn Văn Khang giữ chức vụ Chủ tịch UBND Phước An.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Thái, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Các quyết định điều động, bổ nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy có hiệu lực từ ngày 15/6.

Tại hội nghị, UBND huyện Nhơn Trạch cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Huỳnh, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày 6/6.