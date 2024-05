Bình Dương trao các quyết định về công tác cán bộ

TPO - Chiều 27/5, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Thành uỷ Dĩ An đã tổ chức trao các quyết định về công tác cán bộ. Ông Hồ Quang Điệp, Bí thư Thành uỷ Dĩ An và chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương tham dự hội nghị này.

Tại hội nghị, thành phố Dĩ An đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình An giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Dĩ An kể từ tháng 6/2024.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao quyết định cử anh Nguyễn Thanh Liêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn đi đào tạo thực tế ở cơ sở trong thời gian ít nhất 12 tháng và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn Dĩ An nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trao quyết định cử chị Bùi Thị Phương Trâm, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn đi đào tạo thực tế ở cơ sở thời gian ít nhất 18 tháng và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn Dĩ An nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quang Điệp, Bí thư Thành uỷ Dĩ An mong muốn các cán bộ vừa nhận công tác mới tiếp tục phát huy hết năng lực, sở trường, không ngừng học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nhanh chóng thích ứng linh hoạt công việc ở cương vị mới, không ngừng cống hiến tâm sức, trí tuệ vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị.