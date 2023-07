Đội tuyển nữ Việt Nam có màn thể hiện đáng khen dù thua New Zealand 0-2

Giao hữu Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand 12h30 ngày 10/7 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ New Zealand 45 phút trước HẾT GIỜ! Nữ Việt Nam 0-2 Nữ New Zealand Sau khi để thua 2 bàn trong hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 và có những thời điểm đá ngang ngửa với đội chủ nhà New Zealand. Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ không tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn và chấp nhận thua chung cuộc 0-2. 53 phút trước Thái Thị Thảo nhận thẻ vàng 89': Thái Thị Thảo nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này sau pha phạm lỗi quyết liệt với Bott. 54 phút trước Huỳnh Như, Dương Thị Vân rời sân 86': Đội trưởng Huỳnh Như và tiền vệ Dương Thị Vân rời sân nhường chỗ cho Vũ Thị Hoa và Thái Thị Thảo. Băng đội trưởng tuyển Việt Nam được trao lại cho trung vệ Trần Thị Thu. 1 giờ trước Tuyển nữ New Zealand thay mới hàng công 80': New Zealand thay 2 tiền đạo còn lại trong đội hình xuất phát. 1 giờ trước Tuyển nữ Việt Nam đang chơi tốt 75': Trong hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và hạn chế các pha chồng biên của đối thủ. Theo thống kê, tuyển nữ New Zealand chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích trong 30 phút vừa qua. 1 giờ trước Tuyết Dung, Thúy Hằng vào sân 70': Tuyết Dung và Thúy Hằng vào sân thay Hải Yến và Bích Thùy. 1 giờ trước Tuyển nữ New Zealand thay liền 4 cầu thủ 68': Đội chủ nhà vừa thực hiện một loạt sự thay đổi người. 1 giờ trước Betsy Hassett dứt điểm nguy hiểm 63': Betsy Hassett thoát xuống bên cánh phải và sút ngay từ góc hẹp, nhưng cô mất trụ khiến bóng đi không chính xác. 1 giờ trước Vạn Sự tạt sớm nhưng không nguy hiểm 61': Tuyển nữ Việt Nam phối hợp tốt, Ngân Thị Vạn Sự quyết định tạt bóng sớm nhưng thủ môn New Zealand băng ra bắt gọn bóng. 1 giờ trước Hàng thủ Việt Nam đang chơi tốt 55': Đầu hiệp 2, các hậu vệ tuyển nữ Việt Nam chơi rất chắc chắn và chưa cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. 1 giờ trước Tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình 51': Trong những phút đầu hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam đã cố gắng đẩy cao đội hình tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ chưa tạo ra cơ hội nào đáng kể. 1 giờ trước Tuyển nữ Việt Nam thay 2 người đầu tiên Sau giờ nghỉ, Ngân Thị Vạn Sự và Hải Linh được HLV Mai Đức Chung tung vào sân thay Thu Hương và Thu Thảo. 1 giờ trước Hiệp hai bắt đầu! 1 giờ trước Hết hiệp một: Nữ Việt Nam 0-2 Nữ New Zealand Không có bất ngờ nào xảy ra trong hiệp 1. Tuyển nữ Việt Nam chủ động phòng ngự số đông, nhưng không thể đứng vững trước sức ép mà đội chủ nhà New Zealand tạo ra. 1 giờ trước KHÔNG VÀO! Jacqui Hand bỏ lỡ khó tin 45+1': Từ pha phạt góc của New Zealand, Jacqui Hand có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cô lại sút bóng chệch cột dọc. 1 giờ trước VÀO! New Zealand nhân đôi cách biệt 44': Tuyển nữ New Zealand chồng cánh hay bên cánh phải, Indiah-Paige Riley thoát xuống căng ngang dọn cỗ cho Jacqui Hand ghi bàn dễ dàng. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Kim Thanh cứu thua xuất sắc 36': Indiah-Paige Riley thoát xuống bên cánh phải và dứt điểm cực mạnh, nhưng thủ môn Kim Thanh vẫn kịp dùng chân cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Thanh Nhã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn 34': Thanh Nhã dùng tốc độ vượt qua hậu vệ New Zealand bên cánh trái và dẫn bóng vào trong vòng cấm để dứt điểm. Đáng tiếc là cú sút cuối cùng của tiền đạo này lại bị một hậu vệ khác của đội chủ nhà băng về cản phá. 2 giờ trước Tuyển nữ Việt Nam vẫn bế tắc 32': Tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có pha tấn công đáng kể nào và chưa có tình huống dứt điểm nào từ đầu trận. 2 giờ trước Cận cảnh pha ăn mừng của các cầu thủ nữ New Zealand 2 giờ trước Jacqui Hand dứt điểm nguy hiểm 26': Tư cánh trái, Jacqui Hand đi bóng vào chóng và cứa lòng quyết đoán, nhưng bóng đi vọt xà ngang tuyển nữ Việt Nam. 2 giờ trước Tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể lên bóng 21': Các cô gái áo đỏ đang gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh. 2 giờ trước VÀO! Tuyển nữ New Zealand mở tỷ số 16': Từ quả phạt góc bên cánh trái, Catherine Bott bất ngờ tung ra cú sút xa khiến thủ môn Kim Thanh không kịp phản ứng. 1-0 cho đội chủ nhà. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Lưới tuyển nữ Việt Nam suýt rung lên 12': Từ nỗ lực đi bóng của đồng đội bên cánh trái, Betsy Hassett có cơ hội đẹp để dứt điểm. Cô sút bóng chéo góc đưa bóng đi sát cột dọc của Kim Thanh. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Katie Bowen sút bóng nguy hiểm 8': New Zealand đá phạt góc tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm tuyển nữ Việt Nam, Katie Bowen chọn vị trí tốt để dứt điểm nguy hiểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc. 2 giờ trước Tuyển nữ Việt Nam tập trung phòng ngự 5': Đúng như dự đoán, tuyển nữ Việt Nam đang lùi sâu ở phần sân nhà triển khai phòng ngự 2 tầng. Đội chủ nhà cầm bóng tấn công nhưng chưa thể tiếp cận khung thành của Kim Thanh. 2 giờ trước Trận đấu bắt đầu! 2 giờ trước Huỳnh Như và các đồng đội đã sẵn sàng 2 giờ trước Cầu thủ hai đội cử hành nghi lễ hát quốc ca trước trận đấu 2 giờ trước Thủ môn New Zealand chỉ cao 1m72 Khác với các cầu thủ cao lớn ở phía trên, thủ môn của New Zealand Victoria Esson chỉ cao 1m72. Cô năm nay 32 tuổi nhưng mới có 14 trận đấu cho Football Ferns. 2 giờ trước HLV tuyển nữ New Zealand chờ đợi màn so tài với tuyển nữ Việt Nam HLV Jitka Klimkov cho biết: “Tuyển nữ Việt Nam là đội bóng có lối chơi khác với bất kỳ đối thủ nào mà chúng tôi đã đối đầu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup. Vì vậy, sẽ có rất nhiều dấu ấn trên sân ở trận này, chúng tôi rất mong đợi thực hành các bài tập luyện dựa trên lối chơi phòng ngự của họ”. 3 giờ trước Đội hình xuất phát của tuyển nữ New Zealand 3 giờ trước Một số cổ động viên Việt Nam đã đến sân 3 giờ trước Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ New Zealand 3 giờ trước Đội hình xuất phát

Tại World Cup nữ 2023, đội chủ nhà New Zealand nằm ở bảng A cùng với Na Uy, Thụy Sĩ và Phillippines. Đây là lý do tại sao họ mời tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Tuyển nữ New Zealand muốn thử sức với tuyển nữ Việt Nam nhằm tích lũy kinh nghiệm cho trận đấu với Phillippines, đối thủ được xem là “ngon ăn” nhất với họ. Đây cũng là cơ hội tốt cho đội bóng của HLV Jitka Klimkova tìm lại niềm vui chiến thắng sau 10 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua (hòa 2, thua 8).

Trong chuỗi trận tệ hại nói trên, tuyển nữ New Zealand chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Trong 8 trận thua, họ đều tịt ngòi. Phong độ tệ hại này khiến HLV Jitka Klimkova và các học trò chịu rất nhiều áp lực từ người hâm mộ. Họ không còn nhiều thời gian để lấy lại tinh thần và sự tự tin cho giải đấu.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của tuyển nữ New Zealand không dễ dàng. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ chỉ hơn tuyển nữ Việt Nam 6 bậc. Cho dù sở hữu thể hình tốt hơn, nhưng tuyển nữ New Zealand không đạt điểm rơi phong độ. Kỹ thuật của họ - đặc biệt ở khâu dứt điểm không thực sự tốt. Ngược lại, tuyển nữ Việt Nam đang tràn đầy hưng phấn trước thềm vòng chung kết lịch sử. Trận thua tuyển nữ Đức cho thấy các học trò của HLV Mai Đức Chung đủ sức tạo ra bất ngờ trước các đối thủ không quá mạnh như New Zealand.