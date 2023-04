Đội tuyển billiards Việt Nam được kỳ vọng giành 2 HCV SEA Games 32

TPO - Đội tuyển billiards Việt Nam sẽ tham gia giải Vietnam Pool Team Challenger 2023 nhằm tăng cơ hội cọ xát cho các tuyển thủ trước thềm SEA Games 32.

Ở SEA Games 31 trên sân nhà, các cơ thủ Việt Nam giành HCV và HCB ở nội dung carom 1 băng và carom 3 băng (Nguyễn Trần Thanh Tự và Trần Quyết Chiến giành HCV, Phạm Quốc Tuấn và Nguyễn Đức Anh Chiến giành HCB). Tuy nhiên ở nội dung pool, đội tuyển Việt Nam chỉ giành 3 tấm HCĐ.

Kỳ SEA Games năm nay, nhằm cải thiện thành tích cho các cơ thủ ở nội dung pool, Liên đoàn Billiard Snooker Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải Vietnam Pool Team Challenger 2023, diễn ra từ ngày 29/4 đến 30/4 tại Hà Nội.

Giải Vietnam Pool Team Challenger 2023 là cuộc so tài giữa 2 đội Xanh với Đỏ. Đội Xanh mang tên “Những kẻ thách thức – The Challengers” có Đội trưởng Đỗ Thế Kiên cùng các thành viên Đặng Thành Kiên, Nguyễn Phương Nam, Bùi Trường An và Nguyễn Văn Đăng.

Đội Đỏ có tên “Những người Bảo vệ - The Protectors” bao gồm Đội trưởng Nguyễn Anh Tuấn cùng với Lường Đức Thiện, Tạ Văn Linh, Nguyễn Hoàng Phong và Đỗ Hoàng Quân.

Trong danh sách các tuyển thủ dự SEA Games 32 và giải Vietnam Pool Team Challenger 2023, Nguyễn Anh Tuấn vừa giành ngôi vô địch pool 10 bóng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022. Lường Đức Thiện cũng vừa xuất sắc vào bán kết giải Pool 10 bóng Maldives Open 2023. Tạ Văn Linh đang là đương kim vô địch quốc gia nội dung Pool 10 bóng.

Ông Đoàn Tuấn Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Billiards - Snooker Việt Nam cho biết, bộ môn billiards và snooker đặt chỉ tiêu có được 2 HCV tại SEA Games 32. Bên cạnh nội dung carom 3 băng, các VĐV nội dung pool đang có sự tiến bộ rất nhanh và được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao ở nội dung pool.

Bắt đầu đấu từ 14h00 ngày 29/4, hai đội so tài theo thể thức 5-5. Các trận đơn và đôi đều đánh tới 5, không có thời gian nghỉ giữa trận. Luật 9 bóng quốc tế, phá luân phiên, 3 bi về bếp, cơ thủ chọn lượt phá. Thời gian tối đa cho 1 cơ là 40 giây. Đội thắng được 50 triệu đồng. Đội còn lại nhận 25 triệu đồng.