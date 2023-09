Đôi bò vô địch hội đua chùa Rô: Bò được ăn trứng, uống nước dừa tươi

TPO - Anh Đỗ Hồng Phúc – chủ nhân đôi bò đoạt giải nhất Hội đua bò chùa Rô (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) - cho biết đôi bò dự thi được anh đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là về chiến thuật thi đấu.

Ngày 25/9, một ngày sau khi đoạt chức vô địch Hội đua bò chùa Rô (xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Đỗ Hồng Phúc ở phường An Phú (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết vẫn rất vui mừng. Đôi bò của anh đã xuất sắc vượt qua 25 đôi bò khác để đoạt giải thưởng cao nhất của hội thi năm 2023 - 10 triệu đồng. “Tôi rất vui và hạnh phúc khi đoạt chức vô địch năm nay”, anh Phúc nói.

Theo anh Phúc, các đôi bò dự thi giải đua đều rất mạnh và được đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là về kỹ, chiến thuật thi đấu. Để chuẩn bị cho hội đua, anh đã chăm sóc đôi bò của mình từ hơn một tháng trước. Hàng ngày ngoài việc cho ăn cỏ như bình thường, anh còn bổ sung cho uống hột (trứng) gà, dừa tươi, cháo để giúp bò đạt thể trạng tốt nhất, tăng độ sung, khỏe để thi đấu.

Bên cạnh đó, anh Phúc còn nghiên cứu, học hỏi thêm những người có kinh nghiệm về kỹ, chiến thuật thi đấu đua bò. “Mình phải nắm được điểm mạnh, điểm yếu đôi bò của mình để phát huy chúng, đặc biệt là khi nào cần tăng tốc chạy nước rút về đích”, anh Phúc chia sẻ.

Tại hội đua bò chùa Rô nói riêng và hội đua bò ở tỉnh An Giang nói chung, các đôi bò phải di chuyển 2 vòng sân đua, gọi là vòng hô và vòng thả. Vòng hô là vòng trình diễn để bò khởi động đi một vòng sân đua. Ở vòng này, đôi bò nào đạp vào bừa của đôi khác hoặc điều khiển vượt qua lằn ranh của đường đua sẽ bị loại. Gay cấn và hấp dẫn nhất là ở vòng thả (đua tốc độ). Đây là lúc các "vận động viên" (người đứng trên bừa đằng sau đôi bò - PV) thể hiện tài năng và bản lĩnh điều khiển sức mạnh của đôi bò để thắng đối thủ.

Anh Phúc đã tham gia đua bò nhiều năm. Hội đua bò chùa Rô năm 2022 anh đoạt giải ba. Anh Phúc sống bằng nghề làm ruộng và trồng hoa màu. Hàng ngày đôi bò của anh phục vụ việc vận chuyển hoa màu và công việc của gia đình khi cần.

Sư Cả chùa Rô - Khonl Chau Sóc cho biết Lễ hội đua bò truyền thống chùa Rô có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn, củng cố và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, giới thiệu đến các du khách nét độc đáo của Hội đua bò Bảy Núi, góp phần quảng bá thu hút khách du lịch.

Đua bò Bảy Núi là một trong những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở An Giang, diễn ra vào mùa lễ Sen Dolta của bà con dân tộc Khmer hàng năm. Lễ Sen Dolta (lễ cúng ông, bà) là một trong 3 lễ lớn của đồng bào Khmer trong năm, sau Tết Chôl Chhnăm Thmây và trước lễ Ok Om Bók, mang ý nghĩa về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và cầu nguyện cho người thân đã khuất.