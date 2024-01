Độc đáo nghề chăm mai Yên Tử ở làng hoa lớn nhất Quảng Ninh: Thắp đèn tránh rét cho cây

TPO - Du thuyền lớn nhất thế giới mang tên Icon of the Seas của tập đoàn tàu biển Royal Caribbean vừa khởi hành từ Miami để thực hiện hành trình đầu tiên, mang theo số hành khách tương đương 1 thành phố nhỏ.

TPO - Đêm qua, trong trận đấu giữa Wolfsburg và Cologne, một sự kiện hi hữu đã xảy ra khi cổ động viên phải xuống sân để đóng vai trọng tài điều hành trận đấu trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

TPO - Các bác sĩ khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận 2 ca bệnh ngộ độc khí CO do đốt than củi để sưởi ấm.