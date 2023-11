Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thăm Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga

Ngày 10/11/2023, tại Trường Đại học PCCC, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt giữa Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga và Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Bộ Công an.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga có: Thượng tướng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich – Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga; Trung tướng Serko Aleksei – Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam – Gennady Bezdetko…

Về phía Bộ Công an Việt Nam có: Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Minh Giám – Phó Chủ tịch thường trực Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Bộ Công an; đồng chí Trung tướng, PGS, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Phó Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng hai bộ và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học viên Trường Đại học PCCC.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga anh em đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đồng chí Bộ trưởng cũng khẳng định chương trình gặp gỡ này là minh chứng thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ hai bên tới cán bộ, chiến sĩ từng học tập, công tác và có tình yêu to lớn với nước Nga; đồng thời mong muốn đồng chí Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga quan tâm, tiếp tục duy trì, tăng cường thắt chặt mối quan hệ giữa Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam. Đặc biệt là tăng cường hợp tác sâu rộng hơn, hiệu quả hơn, đồng thời, để chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm về cảnh báo, phòng ngừa tình huống khẩn cấp.

Thay mặt đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, đồng chí Thượng tướng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich – Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và trọng thị của Bộ Công an Việt Nam và khẳng định trong thời gian qua, hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Bộ Công an rất tích cực, hữu ích, góp phần không nhỏ trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên bang Nga.

Bộ trưởng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich bày tỏ hy vọng, Chi hội sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Liên bang Nga – Việt Nam nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga, trong đó có Bộ Tình trạng khẩn cấp và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn.

Chương trình gặp mặt kết thúc đầy ý nghĩa trong những lời ca tiếng hát hào hùng do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga và Đoàn Nghệ thuật Bộ Công an biểu diễn; thay lời chúc cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga; cho tình đoàn kết hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga không ngừng phát triển, mãi mãi bền vững.

Trong chương trình làm việc, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do cán bộ, giảng viên và học viên Trường Đại học PCCC thực hiện; tham quan Phòng Truyền thống và ghi Sổ vàng truyền thống của nhà trường.