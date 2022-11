Đoàn BHXH Việt Nam tham dự Diễn đàn an sinh xã hội thế giới lần 39

Đoàn đại biểu BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh làm Trưởng đoàn vừa dự Diễn đàn An sinh xã hội thế giới lần thứ 39, do Tổ chức An sinh xã hội quốc tế (ISSA) tổ chức tại Ma-rốc.

Đây là sự kiện diễn ra 3 năm 1 lần, với sự tham gia của các cơ quan an sinh xã hội từ hơn 140 quốc gia. Diễn đàn năm nay thảo luận 5 vấn đề chính, gồm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý của các tổ chức an sinh xã hội; thu hẹp khoảng cách về diện bao phủ; đáp ứng nhu cầu về già hóa dân số; thúc đẩy phát triển toàn diện và gắn kết xã hội; an sinh xã hội hỗ trợ thúc đẩy phục hồi sau dịch COVID-19. Bên lề hội nghị, đoàn đại biểu BHXH Việt Nam đã có các buổi làm việc với một số tổ chức an sinh xã hội của Ma-rốc và thế giới nhằm mở rộng hợp tác thời gian tới. ​KHÁNH CHI