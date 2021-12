Đình chỉ sinh hoạt đảng Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương

TPO - Tối 21/12, Ủy ban Kiểm tra - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương.

Tối 21/12, Ủy ban Kiểm tra – Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế Hải Dương.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra sáng 21/12, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, sai phạm của ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương là rất nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và lãnh đạo các cơ quan khi xảy ra sự việc tại CDC tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an.

Trước đó, ngày 10/12, tổ công tác thuộc C03 – Bộ Công an khám xét khẩn cấp nhà ông Phạm Duy Tuyến, tại phố Nguyễn Thị Định, thuộc Khu đô thị phía Đông, thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Thời điểm này, ông Phạm Duy Tuyến và vợ đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Chứng kiến việc khám xét có đại diện công an phường, tổ dân phố và một số người thân ông Tuyến. Trong buổi khám xét, cảnh sát thu giữ một số sổ viết tay, sổ sách và nhiều giấy tờ đất đai (bản phô tô).

Đến ngày 17/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á), CDC tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Cty Việt Á, Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Bước đầu, C03 - Bộ Công an xác định, Cty Việt Á bán kit test COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Bị can Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng gần 30 tỷ đồng cho Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương. Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của bị can Phạm Duy Tuyến.