Đình chỉ chức vụ 1 giám đốc sở y tế; Trường bắt phụ huynh ký đơn cho con bỏ thi lớp 10

TPO - Một trường THCS ở TPHCM bắt phụ huynh ký đơn cho con bỏ thi lớp 10 vì học kém; Tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Một cán bộ Công an Bình Phước bị cách chức vì vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn,...là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Một trường THCS ở TPHCM bắt phụ huynh ký đơn cho con bỏ thi lớp 10 vì học kém

Trên một diễn đàn học sinh TPHCM với hơn 500.000 thành viên từ sáng 11/5 đã xôn xao với lá đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Lá đơn cho thấy địa chỉ xuất phát ở một trường THCS tại huyện Hóc Môn. Trong đơn có ghi nội dung: "Căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu..., gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình Trung học phổ thông - hệ công lập. Nay tôi viết đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu... không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10...Gia đình tôi sẽ không khiếu nại mọi vấn đề về sau".

Người đăng bài thông tin mẫu đơn được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh, yêu cầu đưa phụ huynh ký. Lý do vì con người này có học lực kém nên phải tự nguyện cam kết không thi lớp 10.

Trả lời về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn, cho hay đơn vị đang làm việc với trường THCS Nguyễn Văn Bứa và phụ huynh để xác minh thông tin. Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn nhấn mạnh ngành giáo dục thành phố không yêu cầu các trường vận động, ép học sinh không thi vào lớp 10 công lập.

Từ chối nhận chuyển khoản, trung tâm đăng kiểm sắp bị 'sờ gáy'

Ngày 9/5, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh về việc một người dân đi đăng kiểm ô tô tại TPHCM thì bất ngờ khi đơn vị này chỉ nhận tiền mặt, không nhận chuyển khoản.

Qua tìm hiểu của PV, hình ảnh trong bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội được chụp tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50.03S ở TP Thủ Đức.

Đại diện TTĐK này cho biết nguyên nhân không nhận chuyển khoản, quẹt thẻ là do theo quy định vào lúc 15h30 mỗi ngày, nhân viên phải đem tiền mặt đi nộp ngân hàng. Theo tìm hiểu của PV, không chỉ riêng ở TPHCM, hiện nay các TTĐK ở nhiều địa phương cũng không nhận chuyển khoản, quẹt thẻ.

Ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết, việc TTĐK quy định chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt là trái với chủ trương của Nhà nước cũng như hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. "Cục Đăng kiểm sẽ có văn bản gửi đến các TTĐK để chấn chỉnh tình trạng này"- ông An nói.

Tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 9/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Phạm Minh An để phục vụ điều tra. Chế độ, chính sách đối với ông Phạm Minh An trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (60 tuổi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Phạm Minh An bị khởi tố do liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu.

Lý do đề án lắp camera gần 500 tỷ đồng ở Bình Dương chậm triển khai

Từ năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện "Dự án camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương" với kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Giải thích lý do đến nay dự án chưa được triển khai, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đề án có quy mô lớn, phạm vi triển khai trong toàn tỉnh. Vì vậy, quá trình thực hiện từ khâu thiết kế, đề xuất đến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ các quy trình thủ tục nhằm đảm bảo giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả, tiết kiệm. Hiện nay, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu lãnh đạo tỉnh triển khai Đề án theo quy định.

Lập 18 công ty để mua bán hóa đơn, giúp các công ty khác gian lận thuế

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, quê Bình Dương) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thành lập 18 công ty. Mục đích lập công ty để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỷ lệ hoa hồng 3 - 5% tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Đến nay, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Một cán bộ Công an Bình Phước bị cách chức vì vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn

Tại kỳ họp thứ 51, 52, 53, 54, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh Bình Phước về đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Đào Văn Thêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ông Thêm bị kỷ luật do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, gây tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng. Ngày 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đào Văn Thêm.

Vụ nổ làm 6 người tử vong ở Đồng Nai: Nồi hơi, bình nén khí đã hết hạn kiểm định

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với ông FENG YONG (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định nồi hơi của Công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022, và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ thảm khốc là do nồi hơi và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định an toàn nhưng Công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất.

Tài xế tố bị ném đá trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 10/5, nguồn tin của PV báo Tiền Phong cho biết: UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lí tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc qua địa bàn.

Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm trên các cầu vượt băng qua cao tốc nhằm phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các cầu vượt ngang ném đá, sỏi (hoặc các vật thể khác) xuống các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục đầu tư, lắp đặt bổ sung lưới chắn đá rơi hai bên cầu vượt cao tốc các nút giao để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Trước đó, một số tài xế khi điều khiển phương tiện lưu thông qua cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây phản ánh liên tiếp bị một số đối tượng đứng trên cầu vượt ném đá xuống đường cao tốc làm nứt kính xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Một số tài xế còn phản ánh tình trạng đá, sỏi trên cầu vượt rơi xuống đường cao tốc khiến việc di chuyển gặp khó khăn, mất an toàn.