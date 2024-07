Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 5 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 5 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Công bố quyết định của Thủ tướng về tổ chức và nhân sự chủ chốt ĐH Quốc gia TPHCM

Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm hai Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM và quyết định thành lập Trường ĐH Khoa học Sức khỏe là trường đại học thành viên thứ 8 của ĐH Quốc gia TPHCM.

Theo đó, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên giữ chức Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Đồng thời, PGS.TS Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên giữ chức Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM.

TPHCM bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Ông Trần Văn Mạnh, Trưởng phòng Phòng phát hành - Sự kiện, Tạp chí Giáo dục TPHCM vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng có quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

HĐND TPHCM có thêm hai cán bộ chủ chốt

Tuyệt đại đa số đại biểu tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa X đã bỏ phiếu bầu bà Phạm Thị Thanh Hương giữ chức Phó Trưởng ban Đô thị, HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thị Nga giữ chức Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TPHCM.

Bổ sung hai Ủy viên UBND TPHCM

Tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa X, đại biểu HĐND TPHCM đã thống nhất bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM và ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM.

Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định về công tác cán bộ

Ông Lê Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP.Thủ Dầu Một được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 15/7/2024.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Long An

Thượng tá Nguyễn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/7/2024.

Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 15/7. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Giám đốc Công an Đồng Nai nhận thêm nhiệm vụ

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, vừa được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an). Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh.