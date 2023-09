Điều động, bổ nhiệm, chuẩn y cán bộ chủ chốt 10 tỉnh

TPO - Trong tuần qua (từ 28/8-1/9), tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Bến Tre và Sóc Trăng đã công bố và trao các quyết định thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuẩn y cán bộ, thực hiện quy trình bầu bổ sung nhân sự.

Nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Bí thư huyện

Chiều 31/8, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động bà Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đến công tác tại Huyện ủy Lộc Bình; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lộc Bình khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1/9/2023.

Bà Đoàn Thu Hà, sinh năm 1976, Thạc sỹ kinh tế có thời gian dài công tác ở Sở Tài chính Lạng Sơn và giữ chức vụ giám đốc sở này, sau đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân sự mới Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Chiều cùng ngày tại Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị về công tác cán bộ, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo Quảng Ngãi, tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình đã trình bày tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, ngày 9/8/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có Công văn về thống nhất việc giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 18/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định về việc cho ông Lê Văn Huy thôi làm nhiệm vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kể từ ngày 23/8/2023; giới thiệu bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã thực hiện quy trình bỏ phiếu. Kết quả 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bầu đồng chí Lê Văn Huy, Tỉnh ủy viên làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bình Dương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Cũng vào ngày 31/8, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nguyên - Phó Chủ tịch UBND TP Tân Uyên, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2023.

Công bố quyết định bổ nhiệm lại ông Hồ Văn Bình giữ chức vụ Phó Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2023.

Công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đến nhận công tác tại LĐLĐ tỉnh này.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc điều động ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2023.

Cũng tại hội nghị này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghỉ hưu đối với các ông: Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Phạm Văn Lời, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

Khánh Hòa có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp

Sáng 31/8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Khánh Hòa; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh cho ông Nguyễn Duy Quang (SN 1978, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh).

Ông Nguyễn Duy Quang từng làm Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình của Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa. Đến năm 2021, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở này.

Chiều cùng ngày, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động ông Hồ Tấn Quang (SN 1978, Giám đốc Ban Quản lý phát triển tỉnh), đến nhận công tác tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) Khánh Hòa và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở này với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/9/2023.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị bất thường hiệp thương khoá X (nhiệm kỳ 2019-2024) và bầu ông Nguyễn Văn Thiện (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh), tham gia UBMTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Văn Thiện đến công tác tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 15/8/2023 để giới thiệu hiệp thương tham gia giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

An Giang bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trước đó vào chiều 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định điều động Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang, để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN&MT.

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bổ nhiệm ông Thái Minh Hiển giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT.

Ông Thái Minh Hiển được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN&MT An Giang thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Việt Trí. Trước đó, ông Trí bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cao Bằng bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư

Chiều 29/8, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động ông Hà Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Y tế đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Cao Bằng; điều động và tiếp nhận ông Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; điều động ông Lưu Công Hữu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/9, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre

Ngày 29/8, Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Theo báo Đồng Khởi, tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre đã công bố Quyết định số 883 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y Đại tá Đoàn Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng công bố Quyết định số 884 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y Thượng tá Đỗ Thanh Thuần - Đảng ủy viên, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 885 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về việc chỉ định Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thuyên chuyển Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ngày 29/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuyên chuyển ông Ngô Văn Út Nhỏ - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng đến công tác tại cơ quan UBKT T.Ư. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nhỏ sẽ do lãnh đạo UBKT T.Ư phân công.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang

Chiều 28/8, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phong - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 1/9. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Bạch Đăng Khoa kể từ 1/9/2023.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai có tân Trưởng ban

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Trần Quang Tú, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng công bố quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể:

Điều động ông Cao Tiến Dũng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm ông Dũng giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 1/9, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Điều động ông Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 1/9; thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động bà Đặng Minh Nguyệt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Thành ủy Long Khánh, chỉ định bà Nguyệt tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Long Khánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/9.

Ông Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Long Khánh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai điều động đến công tác tại Thành ủy Biên Hòa và chỉ định ông Nam tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/9.