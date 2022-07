Diễn đàn hợp tác Việt - Hàn VIKO30 chính thức khởi động

TPO - Nhập viện với chiếc bụng to khổng lồ do bị bóc tách động mạch chủ ngực bụng dọa vỡ, tăng huyết áp trên nền người bệnh béo phì, người đàn ông quốc tịch Đài Loan may mắn được các bác sĩ ở TP Cần Thơ cứu sống.