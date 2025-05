Diễn biến mới vụ clip nóng của Jennie (BlackPink)

TPO - Phía podcast lên tiếng xin lỗi vì lan truyền tin đồn về Jennie, đồng thời khẳng định không có ác cảm gì với người đẹp BlackPink. Tuy nhiên, đông đảo người hâm mộ không chấp nhận lời phân trần.

Ngày 28/5, mạng xã hội dậy sóng trước loạt video chứa thông tin chưa được kiểm chứng như IU “đi khách” với giá 500.000 USD/đêm và Jennie được trả tiền để quay clip nóng với thiếu gia tài phiệt.

Video được trích từ Above The Influence. Trong đó, Kira - người tự nhận là bạn gái cũ của TOP (Big Bang) - và MC Wootak đưa ra loạt cáo buộc nhiều nữ thần tượng Kpop hoạt động mại dâm cao cấp.

Phát ngôn thổi bùng làn sóng phẫn nộ cộng đồng Kpop. Khán giả chỉ trích Kira và Wootak bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và hình ảnh của hai sao nữ hàng đầu. Khán giả kêu gọi IU và Jennie có hành động pháp lý với kẻ tung tin thất thiệt.

Sau khi gây ồn ào, đại diện podcast Above The Influence tự đính chính. Nhóm người này cho rằng đoạn clip gây tranh cãi nằm trong “Nội dung thưởng” của kênh, muốn xem phải trả phí, không dành cho tất cả khán giả.

Podcast lên án việc chia sẻ video mà không có sự đồng ý, đồng thời chỉ ra có người tự ý lấy video, cắt ghép khiến khán giả hiểu lầm nhóm sản xuất chương trình bình luận ác ý về sao nữ Hàn Quốc.

“Chúng tôi xóa video trong vòng một tuần sau khi đăng vì có khiếu nại và phản ứng dữ dội. Chúng tôi thường thảo luận về thuyết âm mưu, làm điều này để làm sáng tỏ và thảo luận về những điều thường không bao giờ được đưa lên phương tiện truyền thông chính thống. Chúng tôi không bao giờ có ý định làm hại hay bôi nhọ Jennie. Chúng tôi chỉ đơn giản là kể lại những câu chuyện”, đại diện nhóm này nói.

Above The Influence đính chính một số thông tin như Wootak chưa bao giờ khẳng định đã xem clip nóng của Jennie, Wootak và Kira không trực tiếp nêu tên hay cáo buộc ai, thay vào đó chỉ kể những câu chuyện họ được nghe rồi đưa ra góc nhìn cá nhân…

Cuối tuyên bố, nhóm thực hiện podcast xin lỗi vì bàn tán gây tổn thương người khác. Nhóm khẳng định không có ác cảm với Jennie, ngược lại còn trân trọng những thành tích của rapper sinh năm 1996.

“Nếu đã xem đầy đủ video nhưng vẫn ghét bỏ thì tùy. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm sai”, Above The Influence chốt lại.

Wootak có phát ngôn riêng về ồn ào. Anh không xin lỗi như trong tuyên bố chung của cả nhóm, chỉ tập trung “làm rõ sự thật”. Wootak nhấn mạnh không thù ghét hay công kích Jennie, chỉ kể câu chuyện anh nghe được.

“Không có chỉ trích, đơn thuần là nhắc lại vì chủ đề cuộc trò chuyện là mặt tối của ngành công nghiệp Kpop, tỷ lệ tự tử cao ở thần tượng và hợp đồng nô lệ. Các bạn đang cáo buộc tôi những điều không đúng sự thật. Các bạn có thể dành 10 phút để tìm kiếm cáo buộc tương tự về ngành công nghiệp Kpop. Tôi không hề có ý định chống lại Jennie. Tôi kể lại câu chuyện đó vì nó nghe có vẻ hoang đường”, Wootak bức xúc.

Sau đó, anh cố tình phát bản hit mới của Jennie, Like Jennie, như để chứng minh không có vấn đề gì với nữ ca sĩ.

Above The Influence không nhận được sự thông cảm từ khán giả. Người hâm mộ cho rằng kể câu chuyện chưa rõ thực hư là hình thức lan truyền tin đồn, gây ảnh hưởng danh dự và nhân phẩm người khác. Do đó, không thể dùng cớ này biện bạch cho hành vi sai.

Cư dân mạng bình luận: “Lan truyền tuyên bố sai sự thật không chỉ sai trái về đạo đức, còn bất hợp pháp. Nếu bạn nghĩ ẩn mình sau podcast và lấy cớ kể lại chuyện nghe được có thể giúp bạn tránh được trách nhiệm thì hãy tìm hiểu pháp luật kỹ hơn đi. Tôi mong Jennie kiện bạn”, “Họ nói không nhắc tên bất kỳ ai, nhưng rõ ràng tên IU và Jennie được nêu rõ trong video”, “Họ bôi nhọ những phụ nữ đó rồi giờ lại làm như họ mới là nạn nhân. Bạn nói Jennie là loại phụ nữ tệ hại rồi phân trần rằng bản thân có ý tốt ư? Nực cười”, “Lời giải thích này không cứu được bạn nếu bị kiện đâu. Ngược lại, nó còn là bằng chứng chống lại bạn”, “Hãy xin lỗi Jennie và IU chân thành hơn đi”…